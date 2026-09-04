Tesla FSD, la Francia cambia idea? Via ai test sulle strade

La Francia si era dimostrata scettica sulla Full Self Driving (FSD) di Tesla. Come abbiamo scritto in passato, nonostante alcuni Paesi europei avessero dato il via libera alla FSD, il Governo Francese aveva ''frenato'', evidenziando una serie di criticità da risolvere prima di un possibile via libera. Non si trattava di una chiusura perché le autorità erano ben disposte a lavorare con Tesla. Lavoro che è andato avanti e adesso c'è una novità importante. Parigi ha infatti autorizzato i test delle auto Tesla con la FSD sulle proprie strade.

Ad annunciarlo, il ministro dei Trasporti, Philippe Tabarot, che ha parlato mercoledì con il CEO di Tesla, Elon Musk, in merito alla decisione. ''Con due veicoli a disposizione, entriamo ora in una nuova fase: quella delle prove su strada''.

Échange constructif ce soir avec @elonmusk autour du dispositif Full Self-Driving (FSD) de Tesla.



Depuis plusieurs mois, les autorités françaises travaillent étroitement avec @Tesla sur les adaptations techniques qui permettront à la France de soutenir son homologation, qui sera… pic.twitter.com/d1Y90cGJLf — Philippe Tabarot (@PhilippeTabarot) September 2, 2026

Si tratta di una novità importante in quanto il ministro ha poi aggiunto che da diversi mesi le autorità francesi stanno lavorando a stretto contatto con Tesla sugli adattamenti tecnici che permetteranno alla Francia di sostenere l'omologazione della FSD che sarà decisa a livello europeo in autunno, tra poche settimane. Da tempo si parla della data del 6 ottobre.

Questa è la novità più importante. Si parla di sostegno alla FSD nella votazione che si terrà a Bruxelles. La Francia ha cambiato idea dopo aver sollevati molti dubbi sulla FSD? Non lo sappiamo ma se davvero garantisse un voto positivo, le possibilità che la Full Self Driving venga approvata a livello europeo salgono dato che si tratta di uno dei più grandi Paesi UE. Visto il peso politico della Francia, questo Paese potrebbe trascinare altri Stati scettici...

Vedremo come andrà a fine...

I dubbi della Francia

Cosa contestava la Francia alla FSD? Il primo problema riguarda la possibilità della FSD di superare i limiti di velocità. Si tratta di un'impostazione che permette all'auto di poter mantenere una velocità superiore al limite della strada per adattarla alle condizioni di traffico reali. C'era poi un'ulteriore criticità sollevata dalla Francia e cioè l'attenzione del conducente. Problemi risolti? Lo capiremo presto. Intanto sono partiti i test su strada.

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