Tesla FSD, via libera in Repubblica Ceca: è il settimo Paese UE

La Full Self Driving di Tesla è stata approvata in un altro Paese Europeo. A dare il via libera è stata la Repubblica Ceca. L'annuncio è stato dato direttamente dalla casa automobilistica attraverso il suo account su X (ex Twitter). Si tratta quindi del settimo Paese UE a concedere il semaforo verde alla FSD (Supervised). Tesla fa sapere che il rollout inizierà presto. A quel punto, i clienti Tesla di questo Paese in possesso di una vettura con HW 4 potranno sottoscrivere l'abbonamento a 99 euro al mese per poter usufruire di questo avanzato sistema di assistenza alla guida.

La decisione segna una notevole inversione di rotta. All'inizio del 2026, Praga si era rifiutata di riconoscere l'omologazione concessa dai Paesi Bassi, citando preoccupazioni relative al rispetto dei limiti di velocità, al riconoscimento della segnaletica stradale e al monitoraggio dell'attenzione del conducente, e sostenendo che un approccio coordinato a livello UE fosse preferibile. Tuttavia, i funzionari di questo Paese hanno affermato che mesi di revisione da parte di esperti, colloqui con Tesla e altri Stati membri, e dati reali provenienti da Paesi che già utilizzavano la FSD hanno risolto tali problematiche.

FSD Supervised now approved in Czechia 🇨🇿



Rollout will begin soon pic.twitter.com/nGdA7NBriY — Tesla Europe, Middle East & Africa (@teslaeurope) September 21, 2026

Il via libera della Repubblica Ceca influenzerà la decisione che deve prendere l'UE sull'omologazione della Full Self Driving? Non lo sappiamo. Il 6 ottobre dovrebbe tenersi la votazione ma l'esito è ancora molto incerto dato che per l'approvazione serve una maggioranza qualificata, ovvero almeno 15 dei 27 Stati membri che rappresentino il 65% della popolazione dell'UE.

Intanto che la politica discute, già 7 Stati membri hanno deciso di muoversi da soli. Non rimane che attendere l'esito della votazione.

Non è una vera guida autonoma

Per quanto la FSD permetta alle Tesla di gestire la guida in tutti gli scenari, anche quelli urbani, non è una vera guida autonoma. Rimane sempre infatti un sistema di assistenza alla guida di Livello 2, per quanto molto avanzato. Questo significa che i conducenti devono rimanere sempre attenti per poter intervenire immediatamente in caso di problemi. Se l'auto sbaglia e causa un incidente, la responsabilità rimane del conducente.

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