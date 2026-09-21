Porsche, il brevetto per un cambio manuale che non è davvero manuale

Il cambio manuale sta diventando sempre più raro anche sulle sportive. Eppure, ci sono ancora diverse persone che lo vorrebbero. Per accontentarle, c'è chi come Ferrari che ha portato al debutto l'esclusiva Ferrari 12Cilindri Manuale realizzata in 1,499 unità. La particolarità è la presenza di un cambio manuale a sei marce a griglia aperta con pedale della frizione che però può essere utilizzato anche come un classico automatico a 8 rapporti. Sembra che anche Porsche voglia seguire una strada simile o almeno così traspare da un brevetto individuato dai colleghi di Carbuzz.

Porsche pensa a un ''finto'' cambio manuale

Stando a quanto emerge dal brevetto, l'approccio di Porsche non è poi così diverso da quello di Ferrari. Anche in questo caso, il cuore del sistema è un cambio a doppia frizione (DCT), in grado di effettuare cambi di marcia automatici fino all'attivazione di una delle due modalità manuali.

La prima soluzione permette al guidatore di cambiare marcia autonomamente tramite i paddle al volante o una leva, senza dover azionare il pedale della frizione. Una differenza importante rispetto al sistema utilizzato dalla Ferrari è proprio la presenza dei paddle al volante, poiché la 12Cilindri Manuale è dotata solo di un cambio a griglia aperta. Una seconda modalità manuale permette di fare le cose alla vecchia maniera: premendo il pedale della frizione mentre si innestano le marce con la tradizionale leva del cambio.

Brevetto Porsche ''finto'' cambio manuale

Perché offrire una soluzione tecnica simile piuttosto che un cambio manuale vero e proprio? Ci sono un paio di ragioni pratiche per cui i produttori potrebbero scegliere questa strada. Da un lato, ci sono i limiti concreti imposti dalla difficoltà dei cambi manuali di gestire in modo affidabile l'enorme potenza e coppia prodotte dalle moderne auto sportive di alta gamma. In realtà, il motivo è più legato ai costi di produzione. Accontentare pochi clienti costa molto visto che installare un cambio manuale al posto di quello automatico prevede una riprogettazione molto costosa.

I puristi della guida probabilmente non apprezzano questa scelta tecnica. Tuttavia, potrebbe essere l'unico modo per poter continuare a offrire sulle sportive una qualche forma di cambio manuale. Ferrari, ad esempio, ha dichiarato che un vero cambio manuale era assolutamente escluso per la 12Cilindri. Dunque, la soluzione scelta era l'unica via per poter offrire ancora la possibilità di cambiare marcia utilizzando frizione e leva.

Realisticamente parlando, probabilmente in futuro vedremo altri sistemi simili implementati dalle case automobilistiche, il che significa che forse è meglio abituarsi alla loro presenza. Tornando a Porsche non sappiamo se davvero arriverà un modello con tale tecnologia ma il brevetto fa capire che ci sta almeno pensando.

Fonte: CarBuzz

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