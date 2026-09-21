Porsche prepara una hypercar da 500.000 euro con un inedito motore benzina a otto cilindri

Porsche starebbe sviluppando una nuova hypercar identificata internamente come “S1”, con un prezzo di partenza attorno ai 500.000 euro. A riportarlo è il quotidiano economico tedesco Handelsblatt e al momento si tratta di un’indiscrezione, ma la casa di Stoccarda potrebbe mostrare qualcosa di più concreto in occasione del Capital Markets Day per gli investitori, in programma il 7 ottobre. Anche per rilanciare un marchio che sta vivendo una profonda crisi.

Un otto cilindri per rompere con l’elettrico

L’elemento più sorprendente di questa Porsche S1 riguarda il motore. Porsche starebbe valutando un otto cilindri boxer a benzina, una configurazione mai portata in produzione dalla casa nonostante decenni di sperimentazione. Il riferimento più concreto arriva da un prototipo già testato. Qualche anno fa, infatti, Marcos Marques, project manager eFuels di Porsche, aveva raccontato l’esistenza di un muletto di prova su base della Cayman, con un motore boxer twin-turbo da 5,0 litri capace di 760 CV (559 kW) e 1.000 Nm di coppia, dotato di cambio manuale e un regime massimo di 9.000 giri. Testato per oltre un anno sulle strade attorno a Weissach, il progetto fu poi accantonato perché, secondo Porsche, «non era la macchina giusta per quel momento».

Una strategia diversa da quella ipotizzata

C’è però dell’altro su cui ragionare. Il report di Handelsblatt racconta una storia molto diversa da quella che abbiamo riportato solamente settimane fa. Altre indiscrezioni, infatti, per l’erede della 918 Spyder, parlavano di un’architettura condivisa con Audi Nuvolari e Lamborghini Temerario, un powertrain ibrido plug-in da 1.001 CV complessivi, e l’obiettivo dichiarato di risparmiare sui costi evitando lo sviluppo di una piattaforma interamente nuova.

Il progetto S1 descritto ora, al contrario, sembrerebbe un modello indipendente con motore proprietario, senza alcun accenno all’ibrido. Le due ricostruzioni non sono però necessariamente incompatibili. Porsche potrebbe star valutando più opzioni in parallelo, anche se la differenza tra le due indiscrezioni non può essere ignorata. Il prezzo indicato, circa il doppio di quanto Porsche chiede oggi per una 911 GT3 RS, e la logica dichiarata dal CEO Michael Leiters di «fare profitto anche con meno auto», si inseriscono comunque in una strategia più ampia di spostamento verso l’esclusività, di cui il presunto S1 sarebbe l’espressione più estrema.

FONTE: Handelsblatt

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