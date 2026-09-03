Batterie allo stato solido, Chery accelera: test su strada già nel 2027

Le batterie allo stato solido, il ''santo graal'' per le auto elettriche, sono accumulatori di nuova generazione che promettono molto. Su questa tecnologia le case automobilistiche e aziende del settore stanno investendo molto e negli ultimi mesi abbiamo scritto dei molteplici annunci che fanno capire che oramai si è usciti dalla fase di sviluppo in laboratorio. Il lavoro sta andando avanti veloce, soprattutto in Cina che vuole continuare a mantenere la leadership nel settore delle batterie anche con l'arrivo di questa nuova tecnologia.

Adesso c'è un'importante novità perché Chery ha fatto sapere che inizierà i test su strada delle sue batterie allo stato solido nel 2027. Gli investimenti in ricerca e sviluppo dell'azienda in questo settore raggiungeranno i 10 miliardi di yuan e cioè quasi 1,3 miliardi di euro.

I piani di Chery per le batterie allo stato solido

In occasione della World Power Battery Conference 2026 tenutasi a Yibin, nella provincia del Sichuan, Yin Tongyue, presidente di Chery, ha parlato dei piani per condurre test sui veicoli con batterie allo stato solido nel 2027. Il presidente ha affermato che Chery non integrerà alcuna soluzione tecnica nei veicoli se non è sufficientemente sicura. La stessa regola si applica anche alla tecnologia delle batterie di nuova generazione. Quindi, sulle auto di produzione questa tecnologia arriverà solo quando sarà davvero pronta.

Nel marzo 2026, Chery aveva annunciato la linea di batterie allo stato solido Rhino S che include celle con diversi livelli di densità energetica. Secondo i funzionari di Chery, i veicoli elettrici dotati della nuova batteria saranno in grado di percorrere fino a 1.500 km con una singola carica. La prima auto ad adottare queste batterie allo stato solido per i test su strada è la Exeed ES8.

A oggi, lo sviluppo ha portato Chery ha realizzare celle allo stato solido con una densità di 400 Wh/kg ma si lavora già per raggiungere quota 600 Wh/kg. Lo sviluppo proseguirà per prepararsi ai test su strada previsti per il prossimo anno.

Batterie allo stato semi-solido

Chery lavora anche su altre tecnologie. La casa automobilistica inizierà a installare nelle sue auto le batterie allo stato semi solido Rhino nel quarto trimestre del 2026. La casa automobilistica con sede a Wuhu prende molto sul serio questa tecnologia su cui ha investito molto. La battaglia per le batterie allo stato solido si sta intensificando in Cina e questo sta accelerando lo sviluppo. Nel 2027 diversi costruttori inizieranno i test su strada ma la vera domanda è quando davvero arriveranno le prime vetture di serie dotate di tale tecnologia.

C'è chi pensa che non manchi molto, almeno su modelli in serie limitata. Per un'adozione davvero di massa, la strada è ancora lunga e c'è chi pensa che bisognerà attendere almeno il 2030. Intanto, l'attuale tecnologia delle batterie ha ancora molto da dare.

Fonte: CarNewsChina

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