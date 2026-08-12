Batterie allo stato solido, CATL punta alla produzione di prova nel 2027

Le batterie allo stato solido sono viste come il ''santo graal'' per le auto elettriche. Sulla carta, infatti, promettono importanti miglioramenti sia in termini di autonomia e sia di ricarica. Ci stanno lavorando in tanti e tra le aziende che si stanno occupando dello sviluppo di questa tecnologia c'è ovviamente CATL che adesso ha annunciato l'intenzione di avviare una produzione di prova su piccola scala delle sue celle allo stato solido nel 2027, in linea con le tempistiche di BYD.

Le prime batterie allo stato solido di CATL nel 2027

Secondo quanto riporta la stampa cinese, durante una sessione di domande e risposte con gli investitori, i dirigenti di CATL hanno affermato che l'azienda è impegnata nella continua ricerca sulle batterie allo stato solido e che sta facendo buoni progressi nello sviluppo di tale tecnologia. L'obiettivo è quindi quello di avviare una piccola produzione di prova il prossimo anno.

Attenzione, però, non significa che le batterie allo stato solido di CATL siano pronte. Il colosso delle batterie è sempre stato moto chiaro al riguardo, mettendo le mani avanti per evitare facili speculazioni. Lo sviluppo sta procedendo e a fine giugno un responsabile dell'azienda aveva fatto sapere che lo sviluppo di questa tecnologia su di una scala da 1 a 9 si trovava al livelo 4. Anche se nel 2027 ci sarà una produzione di prova, per una reale disponibilità sul mercato ci vorranno ancora diversi anni. Per il prossimo anno, si dovrebbe raggiungere un livello di 7 o 8 come ipotizzato da CATL stessa.

Si partirà con le auto premium

Insomma, CATL sta portando avanti lo sviluppo delle sue batterie allo stato solido e il prossimo anno, se non ci saranno ritardi, ci sarà una piccola produzione di prova. Quando la tecnologia sarà prodotta per essere commercializzata, i primi modelli a disporre di tale accumulatori saranno quelli premium, i più costosi. Solo successivamente le batterie allo stato solido saranno disponibili per tutti. Si parla, comunque, non prima del 2030. Nel frattempo, la tecnologia delle attuali batterie ha ancora molto da dire.

Fonte: CarNewsChina

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