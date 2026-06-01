CATL accelera sulle batterie agli ioni di sodio: costi più bassi e nuove opportunità

Non solo batterie NMC (nichel-mangaese-cobalto), LFP (litio-ferro-fosfato) o allo stato solido. CATL sta infatti investendo anche sulle batterie agli ioni di sodio per sfruttare diversi vantaggi tra cui i costi di produzione inferiori. La produzione di massa partirà entro l'anno come ha affermato Wu Kai, responsabile scientifico di CATL, intervenendo al Forum Equipment Powerhouse 2026 il 30 maggio. Pare che i colli di bottiglia che limitavano la produzione di queste batterie siano stati risolti. Contestualmente, come abbiamo già scritto in passato, questi accumulatori stanno iniziando ad arrivare all'interno delle prime vetture e veicoli commerciali.

Cresce l'interesse per questa tecnologia che riduce i costi delle batterie

L'accelerazione dell'industrializzazione segue una fase di espansione cruciale per CATL, che si è recentemente aggiudicata un importante contratto di fornitura da 60 GWh, il più grande ordine singolo di batterie agli ioni di sodio a livello globale. In questo caso specifico stiamo parlando di batterie utilizzate per sistemi di accumulo. Le prime versioni di batterie agli ioni di sodio di CATL sono quindi destinati a sistemi di accumulo e a veicoli entry level dove la percorrenza non è un problema. Questa tecnologia offre una bassa densità energetica e quindi a oggi le auto elettriche con batterie agli ioni di sodio non dispongono di una grande autonomia.

CATL batterie ioni di sodio

Ma questo vale per oggi in quanto CATL si sta già concentrando nello sviluppo di celle con maggiore densità energetica. Si punta quindi ad arrivare a offrire alle auto una percorrenza di 600 km (CLTC). In tal modo, queste batterie potrebbero rappresentare, almeno in alcuni casi, un'alternativa alle batterie LFP.

Insomma, questa tecnologia è vista come molto promettente in ottica futura.

Batterie agli ioni di sodio: vantaggi e svantaggi

Non richiedendo litio o altri minerali rari, sono meno costose delle batterie LFP e sono contestualmente anche più sicure. Altro aspetto importante, non soffrono il freddo come le altre tipologie di batterie. Anche in condizioni climatiche estreme, mantengono un alto rendimento. Di contro, come già detto prima, offrono una bassa densità energetica ma su questo aspetto CATL ci sta già lavorando.

Fonte: CarNewChina

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 01/06/2026