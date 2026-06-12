CATL guarda al futuro dell'energia: entra nel settore della fusione nucleare con Beta Fusion

CATL non ha certo bisogno di grandi presentazioni. L'azienda cinese è leader nel mercato delle batterie per auto elettriche e fornisce i suoi prodotti a molti dei più importati marchi globali. Azienda che sta investendo molto anche in ricerca e sviluppo per offrire batterie sempre più performanti. A quanto pare, sempre in tema dell'energia, CATL ha voluto investire in una direzione diversa. Infatti, come riporta la stampa cinese, l'azienda ha guidato un round di finanziamento per la startup Beta Fusion che si occupa della tecnologia della fusione nucleare. Con questo investimento, il colosso delle batterie fa il suo debutto in questo particolare settore.

CATL diversifica le sue attività

Il quotidiano cinese China Star Market ha riportato la notizia dell'accordo l'11 giugno, citando fonti vicine alla vicenda, secondo cui il round di finanziamento ammontava a diverse centinaia di milioni di yuan (diversi milioni di euro). Beta Fusion è stata fondata il 29 dicembre 2025 ed è una startup che si occupa dello sviluppo della fusone nucleare. Il rappresentante legale della società è Cao Zhiping, che ne è anche il fondatore e l'amministratore delegato. Cao è uno scienziato cinese specializzato nella tecnologia della fusione nucleare.

Secondo quanto raccontato, il team principale di Beta Fusion proviene dai principali istituti di ricerca sulla fusione nucleare in Cina ed è stato profondamente coinvolto nella progettazione complessiva e nella realizzazione ingegneristica di importanti infrastrutture scientifiche nazionali. Stando alla stampa cinese, la configurazione a campo invertito (FRC) su cui Beta Fusion sta puntando è la stessa utilizzata dalla società statunitense Helion Energy che lavora sempre in questo settore.

Per CATL, l'investimento si inserisce nella sua più ampia visione strategica che punta a diversificare le sue attività. Nel 2024, il fondatore dell'azienda, Robin Zeng, dichiarò che CATL puntava a reinventarsi come fornitore di energia verde e che il business dello sviluppo e della gestione di reti a zero emissioni avrebbe potuto essere dieci volte più grande di quello della fornitura di batterie per veicoli elettrici.

La fusione nucleare è una tecnologia che promette molto e su cui stanno lavorando e investendo molte aziende in tutto il mondo. CATL non è l'unica azienda cinese legata al settore automotive a guardare in questa direzione. Nel 2023, per esempio, NIO aveva investito nella startup Neo Fusion. CATL dispone attualmente di fondi sufficienti per supportare tali iniziative all'avanguardia i cui risultati si potranno vedere probabilmente solamente tra diversi anni.

Fonte: CNEVPOST

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