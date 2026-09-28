Tesla FSD, salta il voto UE del 6 ottobre: se ne riparla (forse) a dicembre

Il 6 ottobre si sarebbe dovuto tenere il tanto atteso voto con cui l'Unione Europea avrebbe espresso la sua posizione sulla Tesla Full Self Driving, dando potenzialmente un via libera all'interno di tutti i Paesi Membri. Purtroppo, pare che non ci sarà alcuna votazione. Infatti, nella bozza dell'ordine del giorno della riunione della Technical Committee on Motor Vehicles (TCMV) si prevede di continuare a discutere della FSD di Tesla e in particolare sulla richiesta dei Paesi Bassi di estendere l'omologazione del sistema FSD a tutta l'UE. Discussione ma nessun votazione (slot di appena 25 minuti).

Attesa almeno fino a dicembre

Chi sperava che a ottobre arrivasse un via libera dell'UE alla Full Self Driving di Tesla probabilmente rimarrà deluso. Se ne riparlerà forse a dicembre quando si riunirà nuovamente questa commissione. Non è comunque detto che si voti a fine anno. Le discussioni potrebbero infatti andare avanti ulteriormente. Chiaramente seguiremo da vicino l'evoluzione dell'approvazione della FSD da parte dell'Unione Europea.

Ricordiamo che l'articolo 39 del regolamento UE sull'omologazione (2018/858) prevede una deroga per le nuove tecnologie che non rientrano nelle normative vigenti. L'autorità olandese RDW lo ha utilizzato per omologare il sistema FSD Supervised nei Paesi Bassi ad aprile e ora chiede alla Commissione di convertire tale autorizzazione nazionale in un'autorizzazione valida a livello europeo.

Per essere approvata, la richiesta dei Paesi Bassi necessita di una maggioranza qualificata: 15 dei 27 Stati membri dell'UE, che rappresentino almeno il 65% della popolazione del blocco.

Intanto, i Paesi membri possono fare da soli

Nel frattempo, i diversi Paesi membri dell'Unione Europea possono sfruttare l'articolo 39 per approvare la FSD e consentire il suo utilizzo all'interno del loro territorio. Per il momento sono 7 e cioè Paesi Bassi, Danimarca, Belgio, Estonia, Lituania, Slovenia e Repubblica Ceca. Insieme, rappresentano circa 53 milioni di persone, ovvero circa il 12% della popolazione dell'UE.

Vista la lentezza delle discussioni in ambito europeo, altri Paesi membri potrebbero aggiungersi a questa lista nei prossimi mesi.

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