F355 by Evoluto: la supercar di Maranello rinasce ed è un capolavoro neo-retrò

La Ferrari F355 torna sotto i riflettori in pieno 21° secolo grazie al progetto firmato dal team Evoluto (guarda la homepage di Evoluto), realtà britannica che ha scelto di reinterpretare in chiave moderna una delle berlinette più iconiche degli anni ’90. Ma chiamiamola F355 Evoluto, che è più appropriato...

Una rilettura tecnica completa

Non si tratta di un semplice restomod, ma un’evoluzione strutturale pensata per esaltare il piacere di guida analogico, senza compromessi con turbo o elettrificazione.

Dopo la presentazione, l’auto ha affrontato migliaia di chilometri tra pista e test di durata, con l’obiettivo di garantire affidabilità e fruibilità reale. La produzione sarà limitata a 55 esemplari, con prime consegne previste entro fine anno. Ma adesso vediamo come è fatta la sportiva rielaborata in questa inedita veste.

F355 Evoluto: il restomod dà vita alla supercar anni '90 di Maranello in chiave neo-classica

Telaio e assetto: evoluzione profonda

L’intervento più significativo riguarda telaio e sospensioni. Le carreggiate sono state ampliate e la geometria rivista per migliorare stabilità e precisione con pneumatici moderni. L’assetto, sviluppato insieme a R53 Suspension, adotta ammortizzatori regolabili a tre vie con serbatoi separati. L’obiettivo non è irrigidire la supercar, ma renderla più comunicativa e progressiva al limite.

Nuova anche la cremagliera dello sterzo, più diretta, affiancata da un servosterzo elettroidraulico calibrato per mantenere un feeling naturale.

F355 Evoluto: il motore è il classico V8 aspirato di 3,5 litri e 420 CV o 3,7 litri e 480 CV

V8 aspirato, fino a 9.000 giri

Cuore del progetto resta il V8 aspirato, proposto in due varianti: 3.5 da 420 CV oppure 3.7 da 480 CV, capace di toccare i 9.000 giri/min. In entrambi i casi, risposta immediata e coinvolgimento sonoro restano centrali nell’esperienza di guida.

F355 Evoluto: l'abitacolo personalizzato e con finiture di pregio come pelle e fibra di carbonio

Interni classici e alleggerimenti mirati

L’abitacolo combina fibra di carbonio, pelle e un cockpit con strumentazione analogica, evitando schermi invasivi. Inoltre, è stato modernizzato l'impianto di riscaldamento, ventilazione e condizionamento ed è stato ricostruito circa il 90% del cablaggio per migliorarne l'affidabilità.

Sotto la carrozzeria, nuovi mozzi ruota e semiassi alleggeriti riducono le masse non sospese, migliorando reattività e qualità di assorbimento. Dietro le ruote sono montati freni Brembo. Inoltre, il peso a secco è dichiarato pari a 1.250 kg, circa 100 kg in meno rispetto a una F355 del periodo. Insomma, siamo dinanzi a una Ferrari F355 che guarda al passato, ma con solide basi tecniche contemporanee.

F355 Evoluto: solo 55 esemplari a un prezzo di circa 680.000 euro

Il prezzo? Non per tutti

Il prezzo di partenza è stato fissato a 595.000 sterline (circa 680.000 euro), con le prime consegne previste per il quarto trimestre. Questo significa che la 355 by Evoluto costa più o meno il doppio di una nuova 296 GTB (guarda la prova video di Ferrari 296 GTB) e persino più della nuova 849 Testarossa (guarda Ferrari 849 Testarossa). Quale preferite fra le tre? Il restomod neo-retrò, o una delle due supercar moderne?

Pubblicato da Alessandro Perelli, 27/02/2026