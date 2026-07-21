EasyPark si aggiorna introducendo una funzione che evita addebiti sbagliati con le auto a noleggio

Tra le applicazioni presenti sugli smartphone di molti automobilisti c’è EasyPark. È l'applicazione dedicata al pagamento dei parcheggi più diffusa in Italia e in Europa. È particolarmente utile e comoda per non dover avere i contanti a disposizione, per non cercare la colonnina dove pagare il parcheggio, ma anche perché consente un controllo in tempo reale (anche a distanza dall’auto) della durata della sosta, potendo interromperla prima del previsto o prolungarla in base alle esigenze.

Ora EasyParh ha previsto un aggiornamento che introduce una nuova funzionalità pensata per chi utilizza le auto a noleggio. Si chiama “Veicolo temporaneo” ed è progettata per evitare uno degli inconvenienti più comuni tra chi utilizza la propria auto di proprietà a veicoli a noleggio. Questa funzione, infatti, va a risolvere il fastidio di ritrovarsi la targa dell’auto a noleggio salvata nell’elenco di quelle associate al proprio profilo con il rischio di selezionarla per sbaglio all’inizio di una nuova sosta. Un aggiornamento minimo, ma apprezzato da tutti coloro che per lavoro o per svago prendono spesso un’auto a noleggio.

Come funziona l’opzione Veicolo temporaneo

EasyPark, funzione veicolo temporaneo

Con questo aggiornamento, quando si aggiunge un nuovo veicolo, l'utente può ora non solo indicarlo come mezzo temporaneo, ma anche scegliere in anticipo la data e l’orario in cui desidera che venga rimosso automaticamente. Al raggiungimento della scadenza impostata, il veicolo verrà eliminato direttamente dall'app, senza che l’utente dovrà ricordarsi di farlo. Riceverà invece una notifica notifica push o via e-mail che conferma l’avvenuta rimozione. Nel frattempo, durante tutto il periodo di utilizzo, il mezzo resta contrassegnato come “Temporaneo” all'interno dell'app, così da poterlo visivamente distinguere da tutti gli altri.

EasyPark, la rimozione automatica della targa temporanea

Secondo Giuliano Caldo, Regional Director Southern Europe di Arrive (la società che gestisce EasyPark) la funzione era «molto richiesta dagli utenti» e punta a rendere «la mobilità quotidiana più semplice e fluida», in particolare nei mesi estivi, quando l'uso di auto a noleggio per le vacanze aumenta sensibilmente sia in Italia sia all'estero. La funzione “Veicolo temporaneo” è già disponibile per tutti gli utenti nella sezione “Veicoli” dell'app.

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