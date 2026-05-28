Telepass, telepedaggio e non solo: servizi per la mobilità in 5.400 comuni italiani

Telepass è presente all'evento PDays – Mobilità e Sosta 2026 che si sta svolgendo in questi giorni a Firenze, con un focus sui servizi dedicati a parcheggi, strisce blu, accessi cittadini e nuove soluzioni integrate per la sosta.

Servizi di mobilita attivi in 5.400 comuni italiani

L'evento è l'occasione per Telepass di raccontare l'evoluzione dei suoi servizi per la mobilità che oggi sono presenti in ben 5.400 comuni italiani. Nel 2025, in particolare, la società ha ampliato la propria presenza nei territori con nuove attivazioni in circa 100 città, soprattutto nei servizi legati a parcheggi e strisce blu

La società ha iniziato a integrare nel 2019 il pagamento delle strisce blu tramite app, oggi disponibile in 500 località italiane. Si gestisce tutto dall'app, oggi un vero hub per i servizi di mobilità, e si pagano solamente i minuti effettivi.

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La gestione smart dei parcheggi

I parcheggi in struttura sono stati il primo servizio integrato nella piattaforma Telepass dopo il telepedaggio, nel 2010. Oggi la rete conta oltre 1.300 parcheggi convenzionati, di cui più di 500 in Italia, con una presenza estesa anche nei principali mercati europei, tra cui Francia, Spagna e Portogallo. Il servizio consente agli utenti di accedere, sostare e pagare in modo automatico, senza ticket cartacei o passaggi in cassa.

Telepass ha poi raccontato come si sono evoluti i parcheggi, da semplici infrastrutture di sosta a veri hub digitali, capaci di integrare mobilità, energia, pagamenti e servizi premium. Il mercato dei parcheggi in Italia vale circa 1,3 miliardi di euro nel 2025, con una crescita del 7% rispetto all’anno precedente, mentre circa il 70% dei pagamenti digitali del settore è trainato dai sistemi di telepedaggio.

Il baricentro della strategia c'è un approccio basato su interoperabilità, integrazione cloud e tecnologie aperte, con l’obiettivo di semplificare la gestione per operatori e gestori e rendere l’esperienza di accesso, sosta e pagamento sempre più fluida per gli utenti. Le città del futuro non saranno costruite attorno a una tecnologia unica, ma attorno a tecnologie capaci di integrarsi tra loro.

Il progetto Park&Charge

Verso un futuro della mobilità sempre più digitale si inserisce il progetto Park&Charge, il progetto realizzato da Telepass in collaborazione con ADR Mobility presso l’aeroporto di Roma Fiumicino.

Come funziona? Dal 2024, i clienti Telepass possono parcheggiare e ricaricare la propria auto elettrica o ibrida plug-in in un’area dedicata del parcheggio multipiano dell’aeroporto, con una tariffa unica che integra sosta e ricarica. Presenti stalli riservati, accesso tramite corsie dedicate, ricarica automatica senza necessità di cavi propri e pagamento diretto tramite dispositivo Telepass.

Si tratta di un primo passo verso lo sviluppo di Smart Hub dedicati a infrastrutture strategiche e ad alto traffico, come aeroporti, stazioni intermodali e parcheggi urbani.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 28/05/2026