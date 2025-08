Telepass Grab&Go fa il bis: il pedaggio senza abbonamento è di nuovo su Amazon.it

Telepass Grab&Go, il dispositivo per il telepedaggio senza abbonamento, è di nuovo disponibile su Amazon.it (qui il sito di e-commerce). Dopo l’esaurimento dei primi stock, il prodotto torna online, rispondendo alla domanda degli utenti.

Telepass Grab&Go: sono circa 9,6 milioni i dispositivi Telepass attivi in Italia

Il ritorno su Amazon si inserisce nella strategia digitale di Telepass, che punta a offrire soluzioni semplici e accessibili anche attraverso i canali e-commerce.

Un dispositivo pensato per viaggiatori occasionali

Grab&Go è stato progettato per chi non ha bisogno di un abbonamento continuativo: viaggiatori saltuari, lavoratori fuori sede e turisti stranieri. Acquistabile senza contratto, consente di accedere ai servizi Telepass (guarda qui la homepage di Telepass.it) in modo immediato e flessibile.

I servizi inclusi:

Pagamento dei pedaggi su tutta la rete autostradale italiana

Accesso ai traghetti per lo Stretto di Messina

Utilizzo di parcheggi convenzionati, strisce blu e dell’Area C di Milano

Telepass Grab&Go: zero abbonamenti e si gestisce tutto tramite app per smartphone

Il dispositivo prevede una tariffa giornaliera di 1 euro, applicata solo nei giorni di utilizzo:

1 euro/giorno per il telepedaggio

1 euro/giorno per gli altri servizi di mobilità urbana

Se il dispositivo non viene utilizzato, non comporta costi. Un vantaggio rilevante per chi viaggia occasionalmente e vuole evitare spese fisse.

Telepass Grab&Go: in vendita anche presso rivenditori come supermercati e stazioni di servizio

Grab&Go è disponibile in oltre 900 punti vendita fisici in Italia, tra supermercati, catene di elettronica e negozi di accessori moto. Il piano di espansione prevede la crescita fino a 6.000 punti vendita, incluse le stazioni di servizio. L’attivazione del dispositivo avviene in pochi secondi tramite app Telepass e tecnologia NFC.

Una soluzione on demand in crescita

Con 9,6 milioni di dispositivi Telepass attivi in Italia (leggi la guida completa al Telepass) e circa 20 milioni di utenti potenziali ancora non convertiti al telepedaggio, Grab&Go si propone come soluzione alternativa e versatile. Inoltre, per i motociclisti è previsto uno sconto permanente del 30% sui pedaggi. Il ritorno su Amazon.it conferma il successo del dispositivo e rafforza l’accessibilità dell’offerta Telepass anche oltre confine.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 06/08/2025