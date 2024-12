Tariffe Telepass, tutte le novità in vigore dallo scorso 1° luglio

Dal 1° luglio 2024, Telepass ha aumentato il canone del piano base da 1,83 € a 3,90 € al mese, per un totale di circa 46,80 € all'anno. Questo incrementoha generato preoccupazione tra gli automobilisti, in particolare tra coloro che utilizzano il servizio principalmente per il pagamento dei pedaggi autostradali. Per questi utenti, il nuovo costo rappresenta un onere significativo, spingendoli a riflettere sul rapporto costi-benefici del servizio.

Canone Telepass più caro. C'è un perché

AUMENTO DEI COSTI E DEI SERVIZI

Telepass ha motivato l’aumento con la necessità di supportare gli investimenti richiesti dall’espansione dei servizi. Oltre al pagamento dei pedaggi, la piattaforma offre ora una gamma di funzionalità che comprende:

pagamento di parcheggi urbani convenzionati;

accesso alle zone a traffico limitato (ZTL);

prenotazione di traghetti , come per lo Stretto di Messina;

pagamento del carburante presso stazioni convenzionate;

noleggio di monopattini e altri mezzi di mobilità condivisa.



Con Telepass, anche prenotazione traghetti

COSTI/BENEFICI Queste nuove opzioni mirano a trasformare Telepass in una piattaforma di mobilità completa, che oltrepassa il servizio del semplice telepedaggio. Tuttavia, per chi utilizza il servizio solo per esigenze essenziali, come il pagamento dei pedaggi, l’aumento potrebbe sembrare sproporzionato rispetto ai reali benefici percepiti.

ALTERNATIVE A TELEPASS: UN CONFRONTO

Con il nuovo canone, Telepass si posiziona come una delle opzioni più costose tra i sistemi di telepedaggio. Esistono altre soluzioni che offrono servizi simili a costi più contenuti. Ad esempio:

UnipolMove propone un abbonamento a 1,50 € al mese , offre promozioni come il primo anno gratuito ed è privo di costi di attivazione o spedizione (in Italia).

MooneyGo applica una tariffa mensile di 1,50 €, con un costo di attivazione una tantum di 5 €.



Queste alternative risultano particolarmente vantaggiose per chi utilizza il telepedaggio in modo basilare. Un automobilista che utilizza il servizio esclusivamente per i pedaggi potrebbe risparmiare circa 28-30 € all'anno scegliendo una di queste opzioni, rispetto al costo di Telepass.

UnipolMove è una delle alternative a Telepass

PRO E CONTRO

L’aumento delle tariffe ha quindi spinto molti automobilisti a riconsiderare le proprie abitudini di mobilità e a confrontare con maggiore attenzione le alternative disponibili. Sebbene Telepass resti una piattaforma versatile e integrata, il nuovo costo potrebbe non essere giustificato per chi utilizza solo alcune delle funzionalità offerte. Valutare le proprie esigenze specifiche e confrontare i costi con i benefici è ormai essenziale per ottimizzare la spesa e scegliere il servizio più adatto alle proprie necessità.

Pubblicato da La Redazione, 04/12/2024