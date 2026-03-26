Telepass, pagare un pieno in App è ancora più semplice grazie alla nuova partnership

Telepass oggi è molto di più che un semplice servizio di telepedaggio. Infatti, offre un'App da cui è possibile accedere a diversi servizi dedicati alla mobilità. Tra questi c'è la possibilità di poter pagare un pieno di benzina o diesel in maniera semplice ed intuitiva attraverso il proprio smartphone. Adesso c'è una novità perché è stata stretta una nuova partnership con PAD Multienergy, tra i principali operatori privati nella distribuzione di carburanti in Italia e licenziatario unico di Shell per il mercato retail.

Cosa significa questo accordo? Adesso sarà possibile pagare il rifornimento di carburante direttamente dall’App Telepass, presso oltre 100 impianti PAD Multienergy nel Centro-Nord Italia.

Un pieno di carburante sempre più facile

Dunque, i clienti Telepass potranno rifornire la loro auto senza utilizzare carte fisiche o contanti. Il servizio è disponibile presso le stazioni PAD Multienergy situate in prossimità di centri urbani, aree ad alta frequentazione e principali direttrici di traffico. Grazie a questa novità, salgono così a ben 6.900 le stazioni di servizio integrate nell’app Telepass. L'obiettivo è quello di offrire agli utenti un accesso semplice e immediato ai principali servizi legati alla mobilità quotidiana, con benefici concreti in termini di risparmio di tempo, facilità di utilizzo e riduzione dell’impatto ambientale.

Come funziona?

Come si utilizza l'app di Telepass per pagare i rifornimenti di carburante dalle stazioni compatibili? Per farlo, è sufficiente accedere all’App Telepass e selezionare sulla mappa interattiva la stazione di rifornimento disponibile più vicina. L’importo dovuto sarà pagato direttamente tramite dispositivo.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 26/03/2026