Telepass anche per risparmiare sul pedaggio: tutti gli sconti 2022

Ticket ridotti dal 20% al 50%. Tratta per tratta, ecco tutte le convenzioni per gli utenti del telepedaggio attive nel nuovo anno

Per guadagnare tempo, per maggior comfort di viaggio, infine - lo sapevi? - anche per risparmiare soldi. Pure nel 2022, i sottoscrittori di servizi Telepass continuano a beneficiare di interessanti sconti sul pedaggio di alcune delle principali tratte autostradali italiane. Le agevolazioni prevedono riduzioni sul costo del telepedaggio in media del 50%, con punte - in casi particolari - anche del 100%. Consulta la tabella ufficiale in calce all'articolo.

Telepass, sconti anche sul pedaggio

VEDI ANCHE

GREEN TELEPASS L’iniziativa si inserisce nella filosofia per la quale Telepass conia lo slogan Safe&Clean. ''Oltre a favorire la fluidità del traffico e azzerare le code ai caselli delle tratte interessate, scopo della promozione - fanno sapere dalla società - è anche quello di aumentare i benefici ambientali e la sicurezza stessa degli automobilisti: l’eliminazione degli ingorghi alle stazioni autostradali permette infatti anche di ridurre sia le emissioni inquinanti dei veicoli in attesa, sia il volume di mezzi presenti contemporaneamente nei piazzali''.

Telepass, niente più code e anche meno emissioni

CHI COME DOVE Sconti per le auto, ma anche per le moto. In coda al testo alleghiamo il documento Pdf confezionato da Telepass con tutte le agevolazioni tratta per tratta e le condizioni per usufruire delle promozioni. Di seguito, giusto alcuni esempi.

INIZIATIVA TRATTA SCONTO CLIENTI Moto Tutte le tratte 30% Telepass Consumer Brebemi - Best Price A35 - A58 20% Tutti i clienti Telepass Scontami - Tangenziale Milano A50 - A51- A52 30% Tutti i clienti Telepass Auto Brennero - Brenner Pass A22 20% Telepass Consumer SALT - Società Autostrade Ligure Toscana A11 - A12 - A15 20% Tutti i clienti Telepass

Allegato Dimensione convenzioni-concessionarie-autostradali-italiane_2022_01.pdf 658 Kb

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 17/01/2022