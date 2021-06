STOP & GO Debutta a partire da oggi giovedì 10 giugno 2021 il nuovo servizio Telepass Pay Per Use, che consente di addebitare un importo mensile solo nel caso di effettivo utilizzo dei servizi Telepass. Nel caso il dispositivo rimanesse inutilizzato per una o più mensilità, infatti, non ci sarà alcuna spesa per il cliente e l’abbonamento riprenderà in concomitanza con il primo utilizzo successivo e per la sola mensilità interessata. Telepass Pay Per Use si può richiedere comodamente dal sito ufficiale www.telepass.com oppure tramite cellulare, direttamente dall’app smartphone Telepass.

ABBONAMENTO FLESSIBILE Non appena attivata l’offerta, il dispositivo verrà recapitato comodamente a casa. Il costo per il mese solare di utilizzo è di 2,50 euro con un esborso per l’attivazione del servizio pari a 10 euro e circa 5 euro per la messa a disposizione dell’apparato. Oltre al pagamento rapido del telepedaggio autostradale, con Pay Per Use sono inclusi altri servizi aggiuntivi, tra cui: il pagamento dei parcheggi, l’Area C di Milano e l’acquisto del ticket per l’attraversamento dello Stretto di Messina (qui tutto quello che c'è da sapere su Telepass) . Su richiesta il cliente potrà inoltre attivare l’assistenza stradale europea e il rimborso del 50% del valore del pedaggio in caso di rallentamenti dovuti a incidenti sulla tratta autostradale.

SEMPRE PIÙ CASHLESS ''Oltre il 70% dei pagamenti autostradali avvengono attraverso Telepass. Stiamo parlando del servizio di pagamento cashless a maggior penetrazione presente sul mercato, non solo italiano. Oggi con il nuovo Telepass Pay Per Use ci rivolgiamo a quel 30% che ancora utilizza carte di pagamento o contanti per pagare il pedaggio'', ha dichiarato Gabriele Benedetto, Amministratore Delegato di Telepass, che aggiunge: ''Telepass offre questa nuova soluzione nel momento della ripartenza, confidando che possa dare un contributo alla ripresa economica del Paese e soprattutto del turismo, un settore vitale ma fortemente colpito dai mesi di lockdown''.