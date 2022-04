Telepass gratis e sconto del 30% sul pedaggio per le moto: ecco come

Telepass, che ha prorogato lo sconto del 30% per i motociclisti fino a tutto il 2022, ha anche azzerato il canone del dispositivo Telepass Family per i motociclisti. Per poter usufruire dello sconto, però, è necessario rispettare alcune condizioni: scopriamo quali.

CHI NE HA DIRITTO Tutti i motociclisti clienti che abbiano attivato lo Sconto Moto e che siano già titolari – o lo diventino entro la fine di agosto 2022 – delle offerte Telepass Pay o Telepass Pay “X” . Per ottenere la gratuità del canone Telepass Family il cliente dovrà mantenere contestualmente la titolarità del Telepass Family, con attivo lo Sconto Moto, e di una delle offerte Telepass Pay o Telepass Pay X.

VEDI ANCHE

Il dispositivo Telepass

COME AZZERARE IL CANONE Per attivare le offerte Telepass Pay e avere accesso al circuito di pagamento dei servizi integrati di mobilità basta scaricare l'app disponibile per i dispositivi iOS e Android. Chi invece non avesse ancora sottoscritto un abbonamento “Telepass Family” collegato alla propria moto può farlo – se attiverà lo Sconto Moto – scrivendo una mail a info@autostrade.it o presso un Telepass Store. Telepass Pay permette il pagamento di servizi integrati e collegati senza l’uso del contante, utilizzando solo il proprio smartphone: dal pagamento cashless di carburante, a quello del parcheggio e del taxi, fino ad arrivare al treno e allo skipass e al noleggio di monopattini, bici e scooter elettrici.

CONTINUA LO SCONTO DEL 30% Oltre all'azzeramento del canone Telepass Family la Società comunica anche che, così come concordato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Aiscat, l’Associazione delle concessionarie autostradali, è stato rinnovato anche per il 2022 lo sconto del 30% sul pedaggio per i motocicli dotati di dispositivo Telepass Family sulle tratte autostradali gestite dalle società concessionarie aderenti all’iniziativa “Sconto Moto”. Per maggiori informazioni potete visitare il sito www.telepass.com.

Pubblicato da Michele Perrino, 20/04/2022