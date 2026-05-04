Telepass cresce: rifornimento da app in oltre 7.500 stazioni entro il 2026

Telepass non è solamente un sistema di telepedaggio. Infatti, oggi è un ecosistema di servizi per la mobilità che l'azienda offre agli utenti. Ce ne sono davvero molti e tra questi troviamo anche il pagamento dei rifornimenti di carburante direttamente da app. Adesso c'è una novità perché Telepass ha annunciato una partnership con Fortech, realtà tecnologica italiana specializzata in soluzioni di pagamento, automazione e piattaforme digitali per la mobilità tradizionale ed elettrica. Cosa prevede questa intesa? In base a quanto comunicato, la partnership consente il pagamento del rifornimento di carburante direttamente tramite l’App Telepass, presso oltre 5000 impianti, rendendo più semplice e immediata l’esperienza di rifornimento per milioni di automobilisti e motociclisti.

Pagare un pieno di carburante è sempre più semplice

Grazie a questo accordo, aumenta in maniera importante il numero di stazioni di servizio supportate dall'app Telepass. Il progetto prevede l’attivazione di circa 600 punti vendita distribuiti su tutto il territorio nazionale, con un focus su reti indipendenti e operatori di piccole e medie dimensioni. A medio termine, entro la fine del 2028, l'obiettivo è quello di estendere l’integrazione fino a 5.000 stazioni di servizio con automazione Fortech. Nel 2026 saliranno già a oltre 7.500 le stazioni di servizio integrate nell’app Telepass.

Questa importante novità rientra nella strategia di Telepass di rafforzare la piattaforma digitale della mobilità, ampliando progressivamente i servizi integrati, con l'obiettivo di semplificare l’accesso ai principali servizi legati alla mobilità quotidiana. Più nello specifico, Fortech agisce come layer tecnologico capace di connettere ambienti eterogenei, garantendo interoperabilità, scalabilità e semplicità operativa. Questa partnership in futuro è destinata ad ampliarsi in quanto la piattaforma è progettata per estendersi ad altri ambiti della mobilità, come i servizi di lavaggio auto (tramite il terminale smartWASH) la ricarica elettrica, il parcheggio e ulteriori servizi.

Come funziona il sistema di pagamento del rifornimento di carburante attraverso app Telepass? Basterà selezionare sulla mappa interattiva la stazione di rifornimento disponibile più vicina. Il pagamento avviene direttamente in app, senza necessità di utilizzare carte o contanti.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 09/05/2026