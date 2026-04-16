Dieselgate, risarcimenti per oltre 42 milioni: la class action da record di Altroconsumo

Si tratta di un risultato record, così definisce Altroconsumo il successo della class action sul dieselgate. Un'operazione promossa a livello europeo dalle organizzazioni di consumatori del Gruppo Euroconsumers e in Italia guidata appunto da Altroconsumo. I numeri? Oltre 42 milioni di euro di risarcimenti suddivisi tra 46.740 consumatori nel nostro Paese. Senza mezzi termini, si tratta del ''risultato più significativo mai raggiunto nel nostro Paese attraverso un'azione di tutela collettiva''.

Tutto è iniziato nel 2015

La vicenda era nata nel 2015 a seguito dello scoppio dello scandalo del dieselgate. A maggio 2024, Altroconsumo e Volkswagen erano riusciti a trovare un accordo a favore dei consumatori. Dunque, tutti coloro che tra il 2009 e il 2015 avevano acquistato un veicolo coinvolto nel dieselgate e che successivamente erano stati ammessi dai giudici alla class action, hanno potuto ricevere importi dai 550 ai 1.100 euro per singola autovettura. Cifra che sarà incrementata di 300 euro in caso di comproprietari. Complessivamente, quindi, i risarcimenti per i consumatori italiani hanno raggiunto quota 42.844.354,11 euro.

Si chiude così con un grande successo questa azione collettiva che dimostra che la tutela collettiva dei consumatori può essere efficace e portare risultati concreti, coma ha voluto sottolineare Federico Cavallo, Responsabile Corporate Affairs & Public Relations di Altroconsumo.

Sono numeri record: ben 46.700 consumatori ammessi all’azione collettiva hanno aderito all’accordo raggiunto dalla nostra organizzazione più di un anno fa. Questo risultato dimostra che la tutela collettiva dei consumatori può essere efficace e portare risultati concreti anche al di là della via giudiziale, quando c’è dialogo e positiva collaborazione tra le parti.

Lo scandalo del dieselgate era scoppiato nel 2015 quanto l'EPA aveva accusato Volkswagen di aver truccato il software di controllo di alcune motorizzazioni diesel. Scandalo che ha scosso l'industria auto e che è costato moltissimo (decine di miliardi di euro) per le case automobilistiche coinvolte.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 16/04/2026