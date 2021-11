Correva l’estate 2018 quando Mercedes ha dovuto richiamare quasi 800mila auto (principalmente GLC e Classe C) in Europa per l’uso illecito di cinque dispositivi per l’alterazione delle emissioni (defeat device) nei motori a gasolio, dopo un richiamo analogo avvenuto l’anno prima con il furgone Vito. L’anno scorso la casa di Stoccarda ha dovuto pagare poco meno di 3 miliardi di dollari per chiudere cause civili e ambientali legate alle emissioni di circa 250mila veicoli a gasolio venduti negli Stati Uniti.

Mercedes, un altro dieselgate all'orizzonte? Nel mirino Classe E

OPS I DID IT AGAIN Nel suo ultimo rapporto, l’associazione ambientalista tedesca Deutsche Umwelthilfe ha esaminato una nuova Classe E omologata Euro6d, trovando ben otto dispositivi per ridurre artificiosamente le emissioni inquinanti, in particolare quelle legati ai NOx. Il modello sotto analisi è una Mercedes Classe E 350d con un motore OM642: sei dispositivi sono collegati al convertitore catalitico dell’auto, mentre altri due sono connessi al sistema di ricircolo dei gas di scarico.

MENO ADBLUE IN MARCIA Stando ai risultati dei test di DUH, le emissioni di NOx durante la marcia sarebbero circa cinque volte superiori al limite di legge. Spiega meglio l’esperto Felix Domke, incaricato dallo studio legale statunitense Milberg, che ha finanziato il rapporto: “uno dei dispositivi dell’auto riduce in maniera sostanziale il quantitativo di AdBlue iniettato quando l’auto è in movimento, in modalità Sport”. L’AdBlue è un additivo utilizzato nei più recenti motori a gasolio per eliminare i NOx emessi all’interno del catalizzatore.

MERCEDES È TRANQUILLA La motorizzazione tedesca KBA, in un’intervista afferma di essere al corrente dell’esistenza di questi dispositivi, ma di non ritenerli affatto illegali. Per quanto riguarda Mercedes, la sua posizione non cambia rispetto al 2018: “a nostro modo di vedere, questi dispositivi non sono da considerare illegali nell’ambito delle complesse dinamiche di controllo delle emissioni delle moderne automobili”, ha dichiarato un portavoce di Mercedes ad Autocar.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 08/11/2021