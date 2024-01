Fiat la più venduta del 2023, Volkswagen prima a dicembre

Mercato 2023: per la prima volta Volkswagen supera Fiat per vendite assolute a dicembre. Ma Fiat chiude l'anno al vertice

Fiat uber alles: come sempre la Casa torinese si conferma la più amata dagli italiani nelle vendite complessive del 2023, ma per la prima volta, a dicembre, Volkswagen conquista la vetta, sebbene con margine ridotto: 10.752 unità per Volkswagen; 10.523 unità per Fiat. Di seguito la classifica delle 5 auto più vendute e non solo.

La Panda è comunque l'auto più venduta in Italia in assoluto

SOLO LA PANDA Guardando nel dettaglio i dati di mercato ci si accorge che il dominio di Fiat è in larga parte merito della Panda. L'utilitaria nostrana è in assoluto l'automobile più venduta nel Paese con oltre 100 mila unità consegnate tra gennaio e dicembre 2023. La seconda auta più venduta nei precedenti dodici mesi, Dacia Sandero, non raggiunge le 50 mila consegne. Meno della metà. In dicembre Volkswagen è sostenuta dalla T-Roc che con 3.490 unità conquista la seconda piazza (dietro alla solita Panda). Renault Captur, Lancia Ypsilon e Renault Clio chiudono la top 5, ma per capire come Volkswagen abbia festeggiato il Natale in pole position bisogna guardare anche le posizioni più basse della classifica.

Volkswagen T-Roc traina il successo a dicembre 2023

MANCANZA DI PRODOTTO Volkswagen ottiene il risultato con un abile gioco di squadra, in cui segnano anche Polo (1.941 unità), T-Cross (1.775 unità), Tiguan (1.144 unità) e Taigo (662 unità). Nella squadra Fiat si distinguono 500X (1.603 unità) e 500 (1.368 unità), ma ai fini della partita conta per Volkswagen avere una gamma prodotto più articolata e presente in ogni segmento di mercato.

Toyota resta leader nel mondo per automobili consegnate

COSA SUCCEDERÀ NEL 2024 L'exploit di Volkswagen sul mercato italiano potrebbe però rimanere un caso isolato, visto che l'arrivo della nuova 600 elettrica (qui la nostra prova) inaugura per Fiat un'offensiva di prodotto che la vedrà ampliare l'offerta nel 2024. Alla 600e si affiancheranno presto la 600 Hybrid e probabilmente la Nuova Fiat Panda: pronte a scendere in campo per dare manforte agli altri modelli già in gamma, tra cui le varie declinazioni della 500 (E,Hybrid e X), la Tipo e la Topolino. La nuova Champions è al calcio d'inizio.

