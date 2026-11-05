Bollo auto 2027, questi modelli non lo pagheranno: tutti gli elenchi

L'annuncio da parte del Governo dell'esenzione bollo auto 2027 ha fatto molto discutere. La promessa era quella di andare oltre al prossimo anno e di rendere questa misura strutturale. C'erano però molte perplessità dato che questa tassa è regionale e il Governo doveva quindi garantire alle Regioni il necessario ristoro per evitare problemi ai loro bilanci. Alla fine all'interno della Legge di Bilancio 2027 annunciata dal Governo un decina di giorni fa, l'esenzione bollo auto è diventata effettivamente strutturale.

Mancano ancora alcuni dettagli come le coperture (solo nel 2027 l'esenzione costerà circa 2,3 miliardi di euro) ma lo stop al bolo auto continuerà anche nel 2028 e negli anni successivi. Con la misura che è diventata strutturale non sono invece cambiate le regole.

Esenzione bollo auto, i requisiti

Le auto compatibili con la misura sono quindi quelle con potenza inferiore a 80 kW, cioè 109 CV. Se una persona possiede più auto compatibili con la misura, solo una potrà usufruire dello stop del bollo nel 2027. Quella con potenza inferiore o nel caso di pari potenza, quella il cui bollo costerebbe di meno.

Attenzione, le elettriche non sono comprese, per loro non vale questa novità introdotta dal Governo. Inoltre, altra cosa importante da sapere, nel caso delle auto ibride fa fede solamente il valore della potenza del motore endotermico riportata nel Libretto di Circolazione. Significa che non viene presa in considerazione la potenza massima di sistema. Ne consegue che risultano compatibili anche auto ben più potenti di 109 CV e dal costo non contenuto. Pure alcune range extender rientrano (come quelle del Leapmotor) dato che il motore a benzina sta sotto il limite di legge.

Esenzione bollo auto 2027, tutti i modelli che non pagheranno

Il parco auto è formato da milioni di vetture ma limitandosi a quelle attualmente sul mercato quali sono i modelli che il prossimo anno non pagheranno questa tassa auto? Ecco gli elenchi delle principali case automobilistiche. (elenco in aggiornamento)

Il bonus per le famiglie numerose

Oltre a rendere l'esenzione bollo auto strutturale, il Governo ha deciso di introdurre anche un bonus per le famiglie numerose con più di tre figli che hanno un’auto da sei a nove posti. Bonus che può arrivare fino a 385,71 euro.

Il contributo è pensato per le famiglie numerose con più di 3 figli (almeno uno deve essere minorenne) che sostanzialmente viaggiano in van o con una monovolume (o qualche SUV). Vettura che deve essere omologata per poter ospitare a bordo da 6 a 9 persone. Ma non è finta qui perché tale auto deve possedere una potenza non superiore a 133 kW (181 CV). Inoltre, sono compatibili solamente le auto benzina, diesel e ibride. Niente da fare per le elettriche.

Attenzione, nel caso in famiglia ci siano più vetture compatibili con questo bonus, il contributo sarà erogato solamente per all'auto con potenza inferiore. Inoltre, si perde l'esenzione al pagamento del bollo auto per gli eventuali veicoli con potenza fino a 80 kW di proprietà della famiglia. Il bonus e l'esenzione non si sommano. Ancora non è chiaro come si potrà richiedere questo bonus.

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