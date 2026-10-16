Bollo auto 2027, queste solo le BYD che non lo pagheranno: ecco l'elenco completo

L'esenzione bollo auto 2027 permetterà a diversi italiani di risparmiare il prossimo anno. Il bollo è una tassa automobilistica che piace molto poco ma entra direttamente nelle casse delle Regioni che non possono fare a meno di questa voce nel loro bilancio. Ecco perché il Governo interverrà, compensando i mancati introiti. L'idea sarebbe quella rendere la misura strutturale, cioè valida anche per gli anni successivi ma il nodo risorse è il problema principale da risolvere.

Per il momento, quindi, la misura vale solo per il 2027. Il prossimo anno, chi possiede un'auto con potenza non superiore a quota 80 kW (109 CV), potrà essere esentato dal pagamento di questa tassa. In realtà ci sono alcuni requisiti da soddisfare e ne parliamo in maniera approfondita in un articolo dedicato (cliccate qui).

In Italia circolano milioni di autovetture ma tra i nuovi modelli quali sono quelli compatibili con questa misura? Abbiamo visto i veicoli Stellantis esentati, così come quelli di Hyundai e Toyota. Anche tra le BYD, ci sono diverse vetture che potenzialmente non pagheranno il bollo auto 2027.

Le BYD che non dovranno pagare il bollo auto 2027

Ricordiamo che fa fede la potenza indicata nel Libretto di Circolazione. Inoltre, per l'esenzione vale la potenza solo del motore endotermico. Nelle ibride, quindi, non si valuta la potenza di sistema. Niente da fare, invece, per le elettriche.

Partiamo quindi dalla BYD Atto 2 DM-i una vera best seller del segmento delle Plug-in. Nonostante la potenza massima di sistema possa arrivare a 212 CV, il motore benzina si ferma a 98 CV. L'auto è quindi compatibile con l'esenzione del bollo 2027.

BYD Dolphin G DM-i

Stessa cosa per la BYD Dolphin G DM-i. Il motore benzina da 98 CV lo troviamo pure sulla BYD Seal 6 DM-i da 184 e 212 CV di potenza di sistema. Esente anche la BYD Seal U DM-i altra best seller del segmento delle Plug-in.

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