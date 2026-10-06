Bollo auto 2027, queste sono le auto che non lo pagheranno: l'elenco Toyota

Aygo X, C-HR, Corolla, Yaris e Yaris Cross sono tra le Toyota che possono beneficiare dell'esenzione dal bollo auto 2027

Tema caldissimo quello dell'esenzione del bollo auto 2027, fonte di molte polemiche soprattutto a livello politico. Il decreto però è stato pubblicato da tempo in Gazzetta Ufficiale e quindi il prossimo anno le auto con potenza non superiore a 80 kW (109 CV) non pagheranno questa tassa. In realtà ci sono ulteriori regole, soprattutto in caso di più vetture compatibili con la misura in proprio possesso (le trovate qui).

Diversi italiani, dunque, il prossimo anno saranno esentati dal pagare il bollo della loro auto con il Governo che ha promesso di rendere strutturale la misura. Vedremo se ce la farà davvero a trovare le coperture necessarie.

Ma quali sono le auto che rientrano nell'esenzione? Tra i nuovi modelli abbiamo già visto, ad esempio, quelli di Stellantis e Hyundai. Adesso scopriamo quali nuovi modelli Toyota non pagheranno il bollo auto 2027.

Le Toyota che non dovranno pagare il bollo auto 2027

Prima ricordiamo alcune regole che servono per comprendere meglio perché alcuni modelli rientrano pur avendo una potenza superiore ai 109 CV. Nel caso delle ibride, infatti, fa sempre e solo fede la potenza del motore endotermico. Il sistema ibrido e la potenza massima di sistema non vengono prese in considerazione. Inoltre, l'esenzione non riguarda le auto elettriche.

Nell'elenco dei nuovi modelli Toyota esenti dal bollo auto 2027 c'è la Toyota Aygo X 1.5 Hybrid. La potenza è di 115 CV ma si riferisce a quella di sistema. Il motore a benzina dispone di 92 CV e quindi c'è la compatibilità con la misura del Governo.

Toyota Aygo X Hybrid, 3/4 anteriore

Andando avanti troviamo la Toyota C-HR 1.8 Hev. Anche in questo caso la potenza combinata del sistema Full Hybrid supera i 109 CV ma il motore benzina dispone di 98 CV.

Stessa cosa per la Toyota Corolla 1.8 Hybrid. Pur avendo una potenza di sistema di 140 CV i 98 CV del motore a benzina la rendono compatibile con l'esenzione.

Esente anche la Toyota Proace City Verso 1.5 D con motore da 102 CV. Non pagheranno il bollo nemmeno le Toyota Yaris e Yaris Cross Hybrid dato che il motore a benzina eroga 92 CV anche se la potenza massima di sistema è ben superiore.

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