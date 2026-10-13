Bollo auto 2027, queste auto non lo pagheranno: ecco l'elenco KIA

Tra i modelli indicati ci sono Niro Full Hybrid, Picanto, Seltos Full Hybrid e Stonic 1.0 T-GDi, anche nella versione GPL

L'esenzione del bollo auto riguarderà al momento solo il 2027. Nonostante la promessa del Governo di renderla strutturale, cioè valida anche per gli anni successivi, al momento non ci sono novità. Si sono anche smorzate le polemiche politiche. Il tema rimane comunque molto caldo e sicuramente si tornerà a discuterne in futuro. Intanto, la misura approvata dal Governo prevede per il prossimo anno lo stop al pagamento di questa tassa automobilistica ma solo per le auto con potenza non superiore a 80 kW (109 CV).

Fa fede quanto scritto sul Libretto di Circolazione. In realtà, ci sono alcune regole da rispettare ma di queste ne parliamo qui.

Il parco circolante italiano è molto vasto ma delle auto nuove quali sono quelle che il prossimo anno non pagheranno il bollo? Abbiamo visto gli elenchi di marchi come Stellantis, Hyundai e Toyota. Adesso scopriamo quali sono le KIA esenti dal bollo auto 2027.

Le KIA che non dovranno pagare il bollo auto 2027

Ricordiamo un paio di cose sull'esenzione dal pagamento di questa tassa. Le auto elettriche non sono compatibili e nel caso delle ibride, fa fede la potenza del motore endotermico e non quella complessiva di sistema.

KIA Niro

Partiamo dalla KIA Niro Full Hybrid. Sebbene possa contare su 138 CV complessivi, il motore a benzina 4 cilindri 1.6 GDi rientra nella soglia dei 109 CV. Stesso discorso per le precedenti Niro Plug-in e Tri-Fuel.

Passiamo alla piccola city car Picanto il cui motore 1.0 GDi non va oltre i 68 CV, anche in versione GPL. Rientra nella soglia dell'esenzione anche la Seltos con powertrain Full Hybrid dato che il motore 1.6 GDi non va oltre i 102 CV.

Non pagherà il bollo auto 2027 nemmeno la KIA Stonic 1.0 T-GDi, anche la versione con alimentazione GPL.

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