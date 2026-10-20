Bollo auto 2027, queste sono le auto che non lo pagheranno: l'elenco Volkswagen

Nel 2027 diversi italiani non pagheranno il bollo auto. Come noto da diverso tempo, il Governo ha predisposto questa misura. Ovviamente ci sono dei requisiti. Il più importante è che le auto potranno essere esentate dal pagamento del bollo auto 2027 solo se la potenza indicata nel Libretto di Circolazione non supera gli 80 kW e cioè 109 CV. L'esecutivo vorrebbe rendere questa misura strutturale e quindi valida anche per gli anni successivi. C'è il problema delle coperture dato che questa tassa finisce nelle casse delle Regioni. Serve quindi compensare questa ''perdita''. Non sarà facile trovare i fondi necessari. Vedremo quello che succederà.

Intanto, per il prossimo anno la misura è confermata. Il parco auto italiano è composto da milioni di auto ma limitatamente ai modelli più recenti quali sono le auto compatibili con l'esenzione bollo auto 2027? Abbiamo già visto gli elenchi di case automobilistiche come Stellantis, BYD, Hyundai e Toyota. Adesso ci soffermiamo a parlare di Volkswagen.

Le Volkswagen che non dovranno pagare il bollo auto 2027

Partiamo dalla Volkswagen Caddy. Il suo motore diesel 2.0 arriva a 102 CV e quindi è compatibile con l'esenzione del bollo auto 2027.

Non si pagherà la tassa automobilista nemmeno con la Volkswagen Polo 1.0 e nemmeno con la Polo 1.0 TSI dato che i motori stanno al di sotto dei 100 CV.

Volkswagen T-Cross Trend

L'elenco continua con la Volkswagen Taigo 1.0 TSI e include pure la Volkswagen T-Cross sempre con motorizzazione 1.0 TSI.

Ricordiamo, infine, che la misura non riguarda le auto elettriche e che sulle ibride fa fede la potenza del motore endotermico e non quella di sistema.

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