Esenzione bollo auto 2027, queste auto non lo pagheranno: l'elenco DR

Il Governo lo aveva promesso e pare che voglia davvero farlo. La Premier Giorgia Meloni ha infatti annunciato che l'esenzione bollo auto 2027 sarà resa strutturale. Significa che questa misura sarà valida pure per gli anni successivi. Rimane il vincolo della potenza del motore che non deve superare quota 80 kW (109 CV). Nonostante alcune voci che vedevano il Governo rivedere questo limite, alla fine le regole non sono cambiate.

Non sono stati comunque forniti tutti i dettagli nel senso che non è ancora ben chiaro dove saranno trovare le risorse. Il bollo è una tassa automobilistica che incassano le Regioni. Ridurre sensibilmente questa voce può mandare in crisi diversi bilanci regionali. Ne capiremo di più nei prossimi giorni. Intanto ricordiamo che solo per il 2027, la misura vale circa 2,3 miliardi di euro.

Quali auto non pagheranno il bollo auto 2027 e anni successivi? Limitatamente ai nuovi modelli abbiamo già visto diversi elenchi come quelli di Hyundai e Toyota. Adesso vediamo quali sono le DR compatibili con questa misura.

Le DR che non dovranno pagare il bollo auto 2027

Partiamo dalla DR5 il cui motore 1.5 litri da 95 CV rientra nella soglia scelta per l'esenzione del bollo auto. Questo vale anche per la variante bifuel benzina/GPL (la potenza massima si ferma a 88 CV).

Ricordiamo che per le ibride fa fede solamente la potenza del motore endotermico e non quella di sistema. Proprio per questo, la DR5 ibrida pur con una potenza complessiva di 150 CV è compatibile con la misura dato che il motore benzina si ferma a 95 CV.

Infine, ricordiamo anche che la misura non include le auto elettriche e che sono previsti alcuni requisti da rispettare che trovate in un articolo dedicato (cliccate qui).

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