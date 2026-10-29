Stop al bollo auto fino a 80 kW, l'esenzione diventa strutturale: cosa cambia dal 2027

Il Governo lo aveva promesso e nella serata di ieri ha annunciato che l'esenzione bollo auto per le vetture fino a 80 kW di potenza (109 CV) sarà estesa oltre il 2027. Insomma, la misura diventa strutturale. Il tutto rientra all'interno della Legge di Bilancio 2027. L'annuncio è stato dato direttamente dalla Premier Giorgia Meloni durante la conferenza stampa in cui sono state raccontate le principali novità di questa manovra.

Stop al bollo anche dopo il 2027

L'esenzione al bollo auto 2027 era stata introdotta con il Decreto Carburanti e, adesso, con la Legge di Bilancio il Governo ha trasformato un'iniziativa provvisoria in una misura definitiva. L'esenzione strutturale riguarda anche le moto.

Mancano ancora un po' di dettagli da capire, come le coperture finanziarie. Ricordiamo che il bollo auto è una tassa che finisce nei bilanci delle Regioni. Serve dunque una compensazione. Solo per il 2027, il Governo aveva stanziato circa 2,3 miliardi di euro.

Le regole non cambiano

Le regole sull'esenzione bollo auto non cambiano. Alla vigilia dell'approvazione della Legge di Bilancio erano circolate indiscrezioni sulla possibilità che il Governo potesse allargare l'esenzione a tutte le prime auto, senza limiti di potenza. Alla fine è stato mantenuto il limite degli 80 kW ma la misura è stata resa strutturale e quindi valida pure per gli anni successivi al 2027. Ricordiamo che fa fede la potenza indicata sul Libretto di Circolazione. Le elettriche non sono compatibili con questa misura e per le ibride deve essere preso a riferimento la potenza del motore endotermico e non quella totale di sistema.

La Legge di Bilancio 2027 passa ora all'esame del Parlamento che la dovrà approvare. Non dovrebbero arrivare cambiamenti ma sarà l'occasione per capire meglio tutti i dettagli mancanti.

[Immagine di copertina realizzata con AI]

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