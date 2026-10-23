Bollo auto 2027, questi modelli non lo pagheranno: l'elenco Skoda

Con la decisione del Governo di esentare nel 2027 dal pagamento del bollo auto i veicoli con potenza non oltre gli 80 kW (109 CV), molti italiani il prossimo anno non dovranno pagare questa tassa, risparmiando un po'. Esistono comunque anche alcuni requisiti da rispettare oltre al limite massimo della potenza della vettura. Ne parliamo in maniera approfondita in un articolo dedicato (cliccate qui). Ma quali sono le auto esentate dal pagamento del bollo auto 2027? Il parco vetture italiano conta milioni di veicoli.

Limitandosi ai nuovi modelli, quelli attualmente in vendita, è più semplice indicare quali sono quelli esenti. Abbiamo già visto alcuni elenchi per marca, come quelli di Toyota e BYD. Adesso, andiamo avanti e scopriamo quali saranno le Skoda esenti dal bollo auto 2027.

Le Skoda che non dovranno pagare il bollo auto 2027

Partiamo dalla Skoda Fabia che con la motorizzazione 1.0 MPi e i suoi 80 CV non dovrà pagare questa tassa. Stessa cosa pure la Fabia con il motore 1.0 TSI da 95 CV.

Spostiamoci alla Skoda Kamiq che con il motore 1.0 TSI ovviamente è esente dal bollo auto 2027 dato che sta ampiamente sotto il limite dei 109 CV.

Nuova Skoda Kamiq 2024, la prova su strada

Conclude l'elenco delle Skoda esenti la Scala sempre con la motorizzazione 1.0 TSI da 95 CV.

Ricordiamo che le elettriche non sono compatibili con questa misura del Governo italiano e nel caso delle ibride fa sempre e solo fede il motore endotermico. La potenza massima di sistema non viene considerata.

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