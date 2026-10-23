Devi pagare il bollo auto 2027? Con Telepass lo puoi fare in 3 rate: ecco come

Telepass è molto di più che uno strumento per il telepedaggio. Oggi è soprattutto un'applicazione che permette di offrire una serie di servizi dedicati alla mobilità. Servizi che adesso si arricchiscono del nuovo ''Paga a Rate''. Il nome fa già capire bene di cosa si tratta. Infatti, Telepass offre la possibilità ai suoi clienti che effettuano i pagamenti attraverso l'app di poter rateizzare in 3 mensilità il pagamento.

Non siete esenti dal pagamento del bollo auto 2027? Pagando attraverso l'app Telepass potrete suddividere la spesa in 3 rate. La stessa cosa vale, per esempio, per il pieno di carburante nelle stazioni convenzionate, la ricarica dell’auto elettrica e un biglietto del treno. Il telepedaggio è invece escluso.

Come funziona: non ci sono interessi

La rateizzazione vale per le spese pagate sopra i 10 euro. Si tratta di un servizio accessorio ai servizi di pagamento Telepass e non sono applicati interessi. Tuttavia, è previsto un costo di attivazione, applicato una sola volta per ciascun mese in cui il cliente attiva uno o più piani rateali. La scelta è del cliente Telepass: prima dell’attivazione prende visione e accetta le condizioni previste.

Paga a Rate è uno dei nuovi servizi inclusi nella nuova offerta Telepass Sempre Più ed è disponibile anche per gli attuali clienti Plus, Easy e Zero. Nel dettaglio, Sempre Più riunisce gli oltre 25 servizi di mobilità Telepass, dal pedaggio ai parcheggi, dal carburante alla ricarica elettrica, fino a mezzi pubblici, taxi, treni, bollo e pagoPA.

C'è il cashback

Dettaglio da evidenziare, Per chi aderisce a Telepass Sempre Più entro il 31 marzo 2027, l’offerta comprende una serie di vantaggi come il cashback del 3% fino a 20 euro al mese sui servizi in App per chi aderisce entro il 31 marzo 2027, Fast Track negli aeroporti convenzionati e il dispositivo europeo per pagare l’autostrada anche in Francia, Spagna, Portogallo e Croazia.

L'offerta Sempre Più

Fino al 10 novembre 2026, il canone è azzerato per i primi 12 mesi. Dopo, si pagheranno 5,90 euro al mese. La promozione di benvenuto prevede fino a un massimo di 200 euro di cashback su carburante, ricarica elettrica e strisce blu, con un limite mensile di 10 euro su una spesa minima di 30 per il pagamento del carburante e di euro 10 per il pagamento della ricarica elettrica, inserendo nell’App il codice promozionale dedicato entro 15 giorni dall’attivazione.

A tutto questo si aggiunge il cashback del 3% sui servizi in App, fino a un massimo di 20 euro al mese per chi aderisce entro il 31 marzo 2027. Sono inclusi pure il dispositivo europeo nero e oro in edizione esclusiva, il welcome kit, una tessera Skipass in omaggio, il servizio Fast Track negli aeroporti convenzionati e l’azzeramento delle commissioni sui servizi Bollo e pagoPA. Il dispositivo europeo consente di pagare l’autostrada in Italia, Francia, Spagna, Portogallo e Croazia senza commissioni aggiuntive di acquisto o abbonamento.

Per i clienti Telepass Family e Sempre che scelgono di passare a Sempre Più entro il 31 gennaio 2027, la promozione consente di mantenere per 12 mesi il canone dell’offerta attuale; successivamente il canone di Sempre Più è di 5,90 euro al mese.

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