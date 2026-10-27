Bollo auto 2027, addio al limite degli 80 kW? Ecco cosa potrebbe succedere

Esenzione bollo auto 2027, ci sono novità. Come sappiamo, la misura riguarda solamente le auto con un limite di potenza fino a 80 kW (109 CV). Il Governo, in realtà, vorrebbe rendere l'esenzione strutturale ma c'è il nodo risorse da risolvere. Pare, però, che potrebbe essere seguita una strada differente. Secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, si starebbe facendo largo l'ipotesi di un'esenzione del bollo auto per tutte le prime auto di proprietà, senza distinzione di potenza (l'esenzione riguarderebbe quella meno potente nel caso di più auto).

Si tratterebbe di un'opzione discussa nel vertice di maggioranza che ha preparato la legge di Bilancio. Non bisognerà attendere molto per capire se arriveranno davvero novità dato che il testo è atteso mercoledì in tarda mattinata in Consiglio dei ministri.

La volontà del Governo sarebbe quella di voler includere anche le famiglie che possiedono auto più potenti e che attualmente rimarrebbero fuori.

Ci sono le coperture finanziarie?

Il limite degli 80 kW (109 CV) lascia fuori molte auto. Tuttavia, già così la misura costerebbe alle casse dello Stato oltre 2,3 miliardi di euro. Il bollo auto è una tassa che finisce alle Regioni che non possono farne a meno. Senza, i loro bilanci potrebbero presentare un buco importante. Allargare la misura a tutte le prime auto di proprietà senza distinzioni di potenza potrebbe costare molto di più e quindi bisogna capire se il Governo possiede le necessarie coperture per compensare le mancate entrate.

Stesso problema nel caso si volesse rendere la misura strutturale, anche con il vincolo degli 80 kW (109 CV). Domani capiremo meglio come il Governo intende muoversi e se davvero ci saranno novità o se alla fine rimarranno le regole attuali.

Fonte: Il Sole 24 Ore

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