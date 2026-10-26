Esenzione Bollo auto, queste auto non lo pagheranno: ecco l'elenco Honda

Il prossimo anno molti automobilisti in Italia risparmieranno un po' grazie all'esenzione al pagamento del bollo auto. Non varrà solamente per il 2027 perché il Governo ha promesso che la misura sarà resa strutturale. Tuttavia, si applicherà sempre e solo alle auto che non superano gli 80 kW di potenza (109 CV). Ci sono in realtà altri piccoli requisti da conoscere (trovate tutto qui) e inoltre per le ibride fa fede solo il motore endotermico. La potenza di sistema non viene quindi considerata. Niente da fare, invece, per le elettriche che non rientrano in questa misura voluta dal Governo.

Chi non pagherà davvero il prossimo anno questa tassa automobilistica? Abbiamo visto già gli elenchi dei modelli, Stellantis, BYD e Hyundai, tra gli altri, esentati dal pagamento del bollo auto 2027. Adesso, andiamo a vedere quali sono le auto Honda che non pagheranno questa tassa.

Le Honda che non dovranno pagare il bollo auto nel 2027 e negli anni successivi

Iniziamo quindi con la Honda HR-V 1.5 Hev. Nonostante abbia 131 CV, il motore endotermico del sistema ibrido non va oltre i 107 CV. Dunque, anche se a pelo, questo modello è compatibile con l'esenzione del bollo auto 2027.

Adiamo avanti e nell'elenco includiamo pure la Honda Jazz 1.5 Hev (versione Crosstar inclusa). Anche in questo caso vale lo stesso discorso della HR-V. Sebbene il powertran Full Hybrid superi il limite di 109 CV, la potenza indicata nel Libretto di Circolazione del motore benzina è sotto i 108 CV.

Mancano ancora alcuni dettagli sulle coperture

Non tutti i dettagli sono stati chiariati sulla decisione di rendere strutturale l'esenzione bollo auto. Il più importante riguarda le risorse finanziarie necessarie. Il bollo auto è una tassa che finisce alle Regioni e i loro bilanci non possono fare a meno di questa voce. Serve quindi un ristoro. La misura solo nel 2027 vale circa 2,3 miliardi di euro. Ne sapremo di più prossimamente.

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