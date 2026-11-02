Bollo auto 2027, spunta un bonus per le famiglie numerose: ecco chi può richiederlo

Fino a 385,71 euro per chi ha più di 3 figli e un veicolo da 6 a 9 posti

Non c'è solamente l'esenzione bollo auto per le auto fino a 80 kW (109 CV) di potenza. Già perché dalle pieghe del ddl di bilancio emerge un bonus fino a 385,71 euro per le famiglie numerose con più di tre figli che hanno un’auto da sei a nove posti. Tuttavia, richiedendolo, si perde l'esenzione sugli altri eventuali veicoli di proprietà.

Ecco chi può richiedere questo bonus

Sono previsti in realtà altri requisiti per poter accedere a questo bonus. Dunque, il contributo è pensato per le famiglie numerose con più di 3 figli (almeno uno deve essere minorenne) che sostanzialmente viaggiano in van o con una monovolume (o qualche SUV). Vettura che deve essere omologata per poter ospitare a bordo da 6 a 9 persone. Ma non è finta qui perché tale auto deve possedere una potenza non superiore a 133 kW (181 CV). Inoltre, sono compatibili solamente le auto benzina, diesel e ibride.

I modelli elettrici non sono compatibili con questa agevolazione. Stessa scelta era stata fatta anche per l'esenzione del bollo auto. Il contributo sarà erogato dall'Inps. Attenzione, nel caso in famiglia ci siano più vetture compatibili con questo bonus, il contributo sarà erogato solamente per all'auto con potenza inferiore. Inoltre, si perde l'esenzione al pagamento del bollo auto per gli eventuali veicoli con potenza fino a 80 kW di proprietà della famiglia. Il bonus e l'esenzione non si sommano.

Le modalità di richiesta del bonus non sono state ancora rese note. Servirà infatti un apposito decreto attuativo che dovrà essere emanato entro la fine di gennaio 2027. Il Governo stima una platea potenziale di 47.553 nuclei familiari. La spesa messa a budget ammonta a 18,3 milioni di euro. Anche in questo caso, la volontà è rendere tale bonus strutturale e quindi non valido solamente per il 2027.

[Immagine di copertina realizzata con AI]

VEDI ANCHE

Tags