BMW Art Car World Tour: la mostra a Milano fino all'8 gennaio 2026

Milano si prepara a chiudere l’anno con un colpo da maestro. Dal 4 dicembre 2025 all’8 gennaio 2026, l’ADI Design Museum apre le porte a una delle collezioni più affascinanti dell’universo automotive: il BMW Art Car World Tour, che approda nel capoluogo lombardo per celebrare 50 anni di contaminazione pura tra arte e motori.

Una sorta di giro del mondo culturale su quattro ruote, passato da Hong Kong a Le Mans, dal Belgio agli Stati Uniti, e che proprio a Milano trova la sua tappa più ricca: otto Art Cars in un colpo solo, la concentrazione più alta di tutto il tour del cinquantesimo anniversario.

«Per BMW Italia è un privilegio e una grande emozione», ha raccontato Massimiliano Di Silvestre, presidente e AD di BMW Italia. Non solo una mostra, quindi, ma un manifesto: ribadire quanto il marchio creda nell’intreccio fra design, tecnologia e creatività, di cui l’Italia è casa naturale.

La tappa milanese era già stata anticipata al Concorso d’Eleganza 2025, con la presentazione della Art Car firmata da Sandro Chia, affiancata dalla collezione completa di miniature e da una mostra fotografica curata dal maestro René Staud. Ora, però, tocca alle protagoniste vere: le auto d'artista che hanno scritto pagine intere della storia dell’arte contemporanea.

Alexander Calder, BMW 3.0 CSL (1975), 3/4 anteriore

Le otto protagoniste in mostra

Un viaggio che parte dagli anni ’70 e arriva fino all’ibrido di ultima generazione:

#1 – Alexander Calder , BMW 3.0 CSL (1975)

#2 – Frank Stella , BMW 3.0 CSL (1976)

#3 – Roy Lichtenstein , BMW 320i Turbo (1977)

#12 – Esther Mahlangu , BMW 525i (1991)

#13 – Sandro Chia , BMW M3 GTR (1992)

#15 – Jenny Holzer , BMW V12 LMR (1999)

#17 – Jeff Koons , BMW M3 GT2 (2010)

#20 – Julie Mehretu, BMW M Hybrid V8 (2024)

Una galleria d’arte che profuma di benzina, colori e storia del design, ospitata nella città che più di tutte vive di creatività. Milano, per qualche settimana, diventa il museo ideale per ricordare come, a volte, un cofano o una fiancata possano raccontare emozioni tanto quanto una tela. Maggiori informazioni sul sito del museo.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 05/12/2025