BMW, nel video natalizio spunta un misterioso modello elettrico. Di cosa si tratta?

Le festività in occasione del Natale 2025 sono alle porte e le case automobilistiche non hanno perso tempo nel lanciare una serie di campagne a tema fra video social e contenuti sui loro canali ufficiali.

Tuttavia, è piuttosto facile ignorarle in questo martellamento mediatico natalizio, quindi sorprende che BMW (guarda la homepage di BMW Italia) abbia deciso di nascondere un'anteprima di un suo futuro modello in una di esse. Insomma, bisogna essere degli Sherlock Holmes 2.0 per scovarle, ma tant’è…

Ecco che sbuca una prova concreta in un breve video pubblicato dalla casa tedesca su Instagram e che inizia con l'apertura di un calendario dell'avvento che rivela una serie di modelli, tra cui la Serie 7. Guardiamo il video dal canale Instagram di BMW.

Quale modello sarà?

Dopo pochi istanti dall’inizio, l’immagine si allarga e mostra l’apertura di una scatola, che mostra punti interrogativi. Ci viene poi mostrata la sagoma scura di un veicolo misterioso. È difficile capire cosa venga svelato, ma il testo di accompagnamento ci fornisce alcuni indizi.

In particolare, sottolinea che il video mostra i modelli iX1 xDrive30, iX2 xDrive30, i4 M50 xDrive, i5 M60 xDrive Touring e i7 XDrive 60. Tutti e cinque sono elettrici, quindi è lecito supporre che lo sia anche il modello misterioso.

BMW: potrebbe arrivare un crossover elettrico insieme ad altri modelli a batterie

La sagoma del crossover ci da alcuni indizi

Oltre ai modelli citati, la presenza della sagoma suggerisce che BMW stia preparando il terreno per un nuovo crossover a zero emissioni e l’impostazione visiva richiama le proporzioni della futura iX3. Alcune foto hanno già immortalato i prototipi di una variante sportiva tipo M60, equipaggiata con componenti high performance e un assetto più orientato alla guida dinamica.

BMW: la data per il debutto del misterioso modello può essere il 24 dicembre

Tra le possibilità rientrano anche l’attesa nuova i3 (guarda i muletti della berlina elettrica i3) e la futura iX5, entrambe già protagoniste di sessioni di test. Tuttavia, la pista più plausibile resta proprio un’evoluzione della iX3.

Il teaser pubblicato su Instagram potrebbe quindi costituire un segnale dell’avvicinarsi della presentazione ufficiale. Insomma, un regalo per i clienti del marchio tedesco da scartare il 25 dicembre.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 03/12/2025