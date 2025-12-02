BMW Serie 3 e i3 “next gen”: gemelle sì, ma diverse. Eccole ai collaudi

Dalle parti di Monaco di Baviera BMW (guarda la homepage di BMW Italia) sta preparando una generazione del tutto nuova della Serie 3 e della sua controparte elettrica i3, due modelli destinati a condividere parte del design ma sviluppati su basi tecniche differenti.

La futura i3 non avrà legami con la precedente compatta a batterie costruita tra il 2013 e il 2022: si tratterà invece di una berlina BEV che si affiancherà alla tradizionale Serie 3, mantenendo però una propria identità progettuale.

BMW Serie 3 e i3: ai collaudi la nuova berlina con motori endotermici ed elettrici

Due modelli e tante differenze

Le differenze partono dalle architetture. La BMW Serie 3 continuerà a utilizzare un’evoluzione della piattaforma CLAR, destinata ai modelli con motore a combustione interna. La BMW i3, invece, poggerà su una struttura dedicata ai modelli elettrici, pensata per ospitare batterie e componenti specifici senza compromessi.

BMW Serie 3 e i3: potenze fino a 700 CV per le più sportive e anche quattro motori sulla BEV

Design Neue Klasse per entrambe

Nonostante ciò, entrambe adotteranno soluzioni estetiche ispirate al design Neue Klasse, (guarda nuova BMW iX3 Neue Klasse) soprattutto nei gruppi ottici anteriori e posteriori. A livello di carrozzeria, le due berline mostreranno proporzioni simili, ma con alcune differenze funzionali.

La i3 avrà una linea del tetto più verticale e un bagagliaio dal taglio più piatto, mentre la Serie 3 manterrà un profilo leggermente più arcuato verso la coda.

Anche il posizionamento degli sportelli dedicati a carburante e ricarica varierà: entrambi si troveranno sul lato destro, ma quello della i3 sarà collocato più vicino al fanale posteriore rispetto alla controparte termica.

BMW Serie 3 e i3: design stile Neue Klasse ma la Serie 3 con tetto più inclinato in coda

Abitacolo condiviso, o quasi

Gli interni dovrebbero essere molto simili tra i due modelli, con un abitacolo dominato dai due grandi display orizzontali raccolti in un’unica cornice e da una digitalizzazione più spinta rispetto alla generazione attuale.

Motori di ultima generazione e potenze elevate

La futura gamma motori della BMW Serie 3 includerà nuove varianti ad alte prestazioni. La M350 potrebbe superare i 400 CV, mentre la prossima M3 avrebbe il potenziale per avvicinarsi ai 700 CV grazie a un sistema ibrido evoluto, ma è tutto da valutare.

Parallelamente BMW sta sviluppando una versione elettrica ad alte prestazioni, denominata iM3, che secondo alcune indiscrezioni potrebbe essere equipaggiata con quattro motori elettrici per oltre 700 CV complessivi, anche se queste informazioni non sono state confermate.

BMW Serie 3 e i3: l'elettrica in pista per i test dinamici

Data di arrivo non prima del 2027

La gamma BMW i3 di fascia inferiore potrebbe invece condividere parti del sistema propulsivo con l’attuale iX3, tra cui il doppio motore da 463 CV e un pacco batteria da 108,7 kWh. L’autonomia del SUV raggiunge quasi 800 km e potrebbe avvicinarsi a valori analoghi anche sulla berlina elettrica.

Le nuove BMW Serie 3 e BMW i3 sono attese sul mercato non prima del 2027, mentre le versioni M3 e iM3 potrebbero debuttare l’anno successivo. Cosa ne pensate di questi due modelli BMW? Fatecelo sapere.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 02/12/2025