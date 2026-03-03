Quali sono le auto più vendute in Italia? Ecco la classifica di febbraio 2026

Il mercato auto Italia ha chiuso febbraio 2026 con 157.334 immatricolazioni, pari a un incremento del 14% rispetto alle 137.965 unità dello stesso periodo dell'anno precedente. A contribuire a questa crescita il buon risultato del noleggio a breve termine. Andando a vedere più da vicino i risultati sul fronte delle alimentazioni, le auto a benzina sono scese al 20,2% di market share (19,5% nel cumulato). Continua il forte calo del diesel che perde 1/4 dei volumi arrivando a una quota di mercato del 6,5%, 6,9% nel periodo gennaio - febbraio 2026. Il GPL non va oltre il 5% e nel cumulato si ferma al 5,7%. Le regine del mercato continuano a essere le ibride e anche in febbraio segnano una forte accelerazione, arrivando a un market share del 51,9% (52,1% nel primo bimestre del 2026). Più nello specifico, 15,1% per le “full” hybrid e 36,8% per le “mild” hybrid.
Venendo alle auto elettriche, sono state immatricolate 12.572 unità. La quota di mercato raggiunge così quota 7,9% rispetto al 5% dello stesso mese dell'anno precedente. Nel cumulato le BEV raggiungono il 7,3%. Infine, le auto ibride Plug-in salgono all’8,5% rispetto al 4,5% di un anno fa (8,6% nel periodo gennaio - febbraio). Ma quali sono state le auto più vendute in Italia a febbraio 2026? Andiamo a vedere le classifiche suddivise per alimentazione.
Auto a benzina, le più vendute a febbraio 2026 in Italia
- Volkswagen T-Cross: 2.635
- Jeep Avenger: 2.350
- Citroen C3: 1.904
- Renault Captur: 1.675
- Opel Corsa: 1.654
- Skoda Fabia: 1.385
- MG ZS: 1.163
- Audi A1: 1.093
- Hyundai i20: 1.082
- Peugeot 208: 1.031
Auto diesel, le più vendute a febbraio 2026 in Italia
- Audi Q3: 939
- Volkswagen Tiguan: 935
- Volkswagen Golf: 840
- Mercedes GLA: 759
- BMW X1: 628
- Skoda Octavia: 449
- Audi A3: 437
- BMW Serie 1: 409
- Alfa Romeo Stelvio: 340
- Audi Q2: 335
Fiat Pandina (2024)
Auto ibride, le più vendute a febbraio 2026 in Italia
- Fiat Panda: 12.596
- Fiat Grande Panda: 5.110
- Toyota Yaris Cross: 3.736
- Jeep Avenger: 3.388
- Toyota Aygo X: 3.054
- Toyota Yaris: 2.470
- Nissan Qashqai: 2.330
- Ford Puma: 1.844
- Volkswagen T-Roc: 1.591
- Alfa Romeo Junior: 1.509
Auto GPL, le più vedute a febbraio 2026 in Italia
- Dacia Duster: 2.068
- Dacia Sandero: 1.393
- Renault Clio: 904
- Renault Captur: 577
- Dacia Bigster: 400
- Sportequipe 6: 387
- Kia Sportage: 253
- Kia Picanto: 233
- DR 5: 209
- Dacia Jogger: 184
Auto elettriche, le più vendute a febbraio 2026 in Italia
- Leapmotor T03: 4.778
- BYD Dolphin Surf: 699
- Citroen C3: 627
- Dacia Spring: 452
- Tesla Model Y: 411
- Tesla Model 3: 360
- Fiat Grande Panda: 298
- Skoda Elroq: 278
- Jeep Avenger: 246
- Ford Puma: 238
Auto ibride Plug-in, le più vendute a febbraio 2026 in Italia
- BYD Seal-U: 1.383
- BYD Atto 2: 1.109
- Kia Sportage: 847
- Volkswagen Tiguan: 834
- BMW X1: 715
- BYD Seal 6: 635
- Omoda 9: 544
- Toyota C-HR: 533
- Audi Q3: 429
- Jaecoo 7: 374