Mercato auto

Quali sono le auto più vendute in Italia? Ecco la classifica di febbraio 2026

Avatar di Filippo Vendrame, il 03/03/26

2 ore fa - Classifica auto più vendute febbraio 2026 in Italia

Bene la FIAT Panda tra le ibride, mentre la Lepmotor T03 domina tra le elettriche

Il mercato auto Italia ha chiuso febbraio 2026 con 157.334 immatricolazioni, pari a un incremento del 14% rispetto alle 137.965 unità dello stesso periodo dell'anno precedente. A contribuire a questa crescita il buon risultato del noleggio a breve termine. Andando a vedere più da vicino i risultati sul fronte delle alimentazioni, le auto a benzina sono scese al 20,2% di market share (19,5% nel cumulato). Continua il forte calo del diesel che perde 1/4 dei volumi arrivando a una quota di mercato del 6,5%, 6,9% nel periodo gennaio - febbraio 2026. Il GPL non va oltre il 5% e nel cumulato si ferma al 5,7%. Le regine del mercato continuano a essere le ibride e anche in febbraio segnano una forte accelerazione, arrivando a un market share del 51,9% (52,1% nel primo bimestre del 2026). Più nello specifico, 15,1% per le “full” hybrid e 36,8% per le “mild” hybrid.

Venendo alle auto elettriche, sono state immatricolate 12.572 unità. La quota di mercato raggiunge così quota 7,9% rispetto al 5% dello stesso mese dell'anno precedente. Nel cumulato le BEV raggiungono il 7,3%. Infine, le auto ibride Plug-in salgono all’8,5% rispetto al 4,5% di un anno fa (8,6% nel periodo gennaio - febbraio). Ma quali sono state le auto più vendute in Italia a febbraio 2026? Andiamo a vedere le classifiche suddivise per alimentazione.

Auto a benzina, le più vendute a febbraio 2026 in Italia

  • Volkswagen T-Cross: 2.635
  • Jeep Avenger: 2.350
  • Citroen C3:   1.904
  • Renault Captur:  1.675
  • Opel Corsa: 1.654
  • Skoda Fabia:   1.385
  • MG ZS:   1.163
  • Audi A1: 1.093
  • Hyundai i20: 1.082
  • Peugeot 208:  1.031

Auto diesel, le più vendute a febbraio 2026 in Italia

  • Audi Q3:  939
  • Volkswagen Tiguan:   935
  • Volkswagen Golf: 840
  • Mercedes GLA:  759
  • BMW X1:  628
  • Skoda Octavia: 449
  • Audi A3:  437
  • BMW Serie 1: 409
  • Alfa Romeo Stelvio:   340
  • Audi Q2: 335

Fiat Pandina (2024)

Auto ibride, le più vendute a febbraio 2026 in Italia

  • Fiat Panda: 12.596
  • Fiat Grande Panda: 5.110
  • Toyota Yaris Cross:  3.736
  • Jeep Avenger: 3.388
  • Toyota Aygo X: 3.054
  • Toyota Yaris: 2.470
  • Nissan Qashqai: 2.330
  • Ford Puma: 1.844
  • Volkswagen T-Roc: 1.591
  • Alfa Romeo Junior: 1.509

Auto GPL, le più vedute a febbraio 2026 in Italia

  • Dacia Duster: 2.068
  • Dacia Sandero: 1.393
  • Renault Clio: 904
  • Renault Captur: 577
  • Dacia Bigster: 400
  • Sportequipe 6: 387
  • Kia Sportage: 253
  • Kia Picanto: 233
  • DR 5: 209
  • Dacia Jogger: 184

Auto elettriche, le più vendute a febbraio 2026 in Italia

  • Leapmotor T03: 4.778
  • BYD Dolphin Surf: 699
  • Citroen C3: 627
  • Dacia Spring: 452
  • Tesla Model Y:  411
  • Tesla Model 3: 360
  • Fiat Grande Panda: 298
  • Skoda Elroq: 278
  • Jeep Avenger: 246
  • Ford Puma:  238

Auto ibride Plug-in, le più vendute a febbraio 2026 in Italia

  • BYD Seal-U: 1.383
  • BYD Atto 2: 1.109
  • Kia Sportage: 847
  • Volkswagen Tiguan: 834
  • BMW X1: 715
  • BYD Seal 6:  635
  • Omoda 9: 544
  • Toyota C-HR:   533
  • Audi Q3: 429
  • Jaecoo 7: 374
VEDI ANCHE
Mercato auto usate 2025-2026: diesel e benzina al top
Mercato auto usate in crescita: diesel e benzina sempre le più richieste
Mercato auto 2024: male EV, Stellantis. Ok ibride, Renault-Dacia
Top & Flop. Mercato auto 2024: il Pagellone
Acquistare auto usata: la Top 5 dei modelli più venduti del 2024
Usato, l'altra faccia del mercato auto. La Top 5 (di oggi e di domani)
Pubblicato da Filippo Vendrame, 03/03/2026
Tags
mercato auto
Vedi anche