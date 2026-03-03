Quali sono le auto più vendute in Italia? Ecco la classifica di febbraio 2026

Il mercato auto Italia ha chiuso febbraio 2026 con 157.334 immatricolazioni, pari a un incremento del 14% rispetto alle 137.965 unità dello stesso periodo dell'anno precedente. A contribuire a questa crescita il buon risultato del noleggio a breve termine. Andando a vedere più da vicino i risultati sul fronte delle alimentazioni, le auto a benzina sono scese al 20,2% di market share (19,5% nel cumulato). Continua il forte calo del diesel che perde 1/4 dei volumi arrivando a una quota di mercato del 6,5%, 6,9% nel periodo gennaio - febbraio 2026. Il GPL non va oltre il 5% e nel cumulato si ferma al 5,7%. Le regine del mercato continuano a essere le ibride e anche in febbraio segnano una forte accelerazione, arrivando a un market share del 51,9% (52,1% nel primo bimestre del 2026). Più nello specifico, 15,1% per le “full” hybrid e 36,8% per le “mild” hybrid.

Venendo alle auto elettriche, sono state immatricolate 12.572 unità. La quota di mercato raggiunge così quota 7,9% rispetto al 5% dello stesso mese dell'anno precedente. Nel cumulato le BEV raggiungono il 7,3%. Infine, le auto ibride Plug-in salgono all’8,5% rispetto al 4,5% di un anno fa (8,6% nel periodo gennaio - febbraio). Ma quali sono state le auto più vendute in Italia a febbraio 2026? Andiamo a vedere le classifiche suddivise per alimentazione.

Auto a benzina, le più vendute a febbraio 2026 in Italia

Volkswagen T-Cross: 2.635

Jeep Avenger: 2.350

Citroen C3: 1.904

Renault Captur: 1.675

Opel Corsa: 1.654

Skoda Fabia: 1.385

MG ZS: 1.163

Audi A1: 1.093

Hyundai i20: 1.082

Peugeot 208: 1.031

Auto diesel, le più vendute a febbraio 2026 in Italia

Audi Q3: 939

Volkswagen Tiguan: 935

Volkswagen Golf: 840

Mercedes GLA: 759

BMW X1: 628

Skoda Octavia: 449

Audi A3: 437

BMW Serie 1: 409

Alfa Romeo Stelvio: 340

Audi Q2: 335

Auto ibride, le più vendute a febbraio 2026 in Italia

Fiat Panda: 12.596

Fiat Grande Panda: 5.110

Toyota Yaris Cross: 3.736

Jeep Avenger: 3.388

Toyota Aygo X: 3.054

Toyota Yaris: 2.470

Nissan Qashqai: 2.330

Ford Puma: 1.844

Volkswagen T-Roc: 1.591

Alfa Romeo Junior: 1.509

Auto GPL, le più vedute a febbraio 2026 in Italia

Dacia Duster: 2.068

Dacia Sandero: 1.393

Renault Clio: 904

Renault Captur: 577

Dacia Bigster: 400

Sportequipe 6: 387

Kia Sportage: 253

Kia Picanto: 233

DR 5: 209

Dacia Jogger: 184

Auto elettriche, le più vendute a febbraio 2026 in Italia

Leapmotor T03: 4.778

BYD Dolphin Surf: 699

Citroen C3: 627

Dacia Spring: 452

Tesla Model Y: 411

Tesla Model 3: 360

Fiat Grande Panda: 298

Skoda Elroq: 278

Jeep Avenger: 246

Ford Puma: 238

Auto ibride Plug-in, le più vendute a febbraio 2026 in Italia

BYD Seal-U: 1.383

BYD Atto 2: 1.109

Kia Sportage: 847

Volkswagen Tiguan: 834

BMW X1: 715

BYD Seal 6: 635

Omoda 9: 544

Toyota C-HR: 533

Audi Q3: 429

Jaecoo 7: 374

