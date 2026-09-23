Aston Martin Valhalla: la supercar ibrida toglie il tetto e regala emozioni a cielo aperto

L'esclusiva supersportiva inglese potrebbe debuttare a novembre con tettuccio rimovibile e la stessa meccanica ibrida plug-in della coupé con oltre 1.000 CV di potenza

La Aston Martin Valhalla è già un modello esclusivo, limitato a 999 esemplari nel mondo, ma la Casa britannica potrebbe ampliare la gamma con una variante ancora più rara (guarda Aston Martin Valhalla).

Senza tetto sarebbe ancora più esclusiva

Secondo alcune indiscrezioni, la Valhalla Spider potrebbe essere presentata già a novembre. La nuova versione dovrebbe mantenere un’impostazione molto vicina alla coupé, aggiungendo la possibilità di viaggiare a cielo aperto. La struttura continuerà a basarsi su una monoscocca in fibra di carbonio, soluzione che dovrebbe consentire di conservare livelli di rigidità e resistenza simili a quelli della versione chiusa, anche considerando possibili rinforzi.

Aston Martin Valhalla Spider: a Gaydon pensano alla supercar con tetto rimovibile

Tetto rimovibile e stessa meccanica

La vettura dovrebbe essere identica alla versione coupé per impostazione generale, ma adottare un tetto targa rimovibile invece di un sistema ripiegabile. La scelta sarebbe legata anche all'assenza di uno spazio dedicato alla sistemazione del tetto. Non sono invece attese modifiche sostanziali al sistema propulsivo. La supercar britannica dovrebbe quindi mantenere il V8 biturbo da 4,0 litri di derivazione AMG, abbinato a tre motori elettrici e a un cambio doppia frizione a otto rapporti.

Aston Martin Valhalla Spider: stessa meccanica della coupé con motore PHEV da 1.079 CV

Prestazioni super e peso contenuto

La potenza complessiva dovrebbe restare quella della Coupé. Il brief indica 1.079 CV e 1.100 Nm, mentre il testo di partenza riporta 1.064 CV e 1.100 Nm. La trazione rimane integrale. La Coupé pesa 1.655 kg e la Spider potrebbe avvicinarsi ai 1.700 kg, senza superarli secondo le indiscrezioni, grazie all'ampio impiego di carbonio. Voi cosa ne pensate di una versione ''scoperta'' della superca britannica? Diteci la vostra.

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