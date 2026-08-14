Aston Martin Valen, V12 da 850 CV e 345 km/h per soli 150 esemplari

Aston Martin ha svelato un nuovo modello molto speciale alla Monterey Car Week. Si chiama Valen ed è l'auto stradale più potente mai realizzata dal marchio inglese nella sua storia. Non è la prima volta che Aston Martin propone edizioni limitate del genere. La Valen, però, alza uleriormente l'asticella dell'esclusività

Aston Martin Valen

Questa è la nuova Aston Martin Valen

Sotto al cofano batte il collaudato V12 biturbo da 5,2 litri. Questa unità è stata ulteriormente potenziata e raggiunge gli 850 CV. Il cambio è il collaudato automatico ZF a otto rapporti. Aston Martin ha rivisto le strategie di cambiata attingendo dal programma racing della Vantage GT4.

Il risultato sono cambiate più rapide e decise. Le prestazioni ne beneficiano concretamente. Lo scatto da 0-100 km/h si ferma in appena 3,1 secondi. La velocità massima tocca i 345 km/h. Tre le modalità di guida disponibili: Sport, Sport+ e Track, che modificano la risposta dell'acceleratore.

Aston Martin Valen

Cura dimagrante

Qualcuno potrebbe liquidare la Valen come una semplice Vanquish travestita. Aston Martin, però, ha lavorato duramente sul fronte del peso. Il risultato è una vettura più leggera di 110 kg rispetto alla sorella di serie. Il merito va all'uso generoso di fibra di carbonio, alluminio, titanio e magnesio. Chi desidera ancora più leggerezza può scegliere il pacchetto opzionale dedicato. Include bracci sospensivi e forcelle in alluminio lavorato, oltre a nuovi bulloni del telaio in titanio.

Il risparmio aggiuntivo sfiora i 17 kg. Di serie arrivano i cerchi da 21 pollici, con gomme Pirelli P Zero R. Gli ammortizzatori sono i semi-attivi Bilstein DTX, abbinati a molle specifiche. Anche il feeling dei freni carboceramici è stato rivisto per garantire più sensibilità al pedale. Non manca un nuovo impianto di scarico in titanio, pensato per essere leggero e sonoro. I terminali sono stampati in 3D, sempre in titanio. Una scelta che conferma l'ossessione della casa inglese per il risparmio di peso.

Aston Martin Valen

Design aggressivo

Dal punto di vista estetico, la Valen è probabilmente il modello più grintoso dell'intera gamma Aston Martin attuale. Il frontale sfoggia un paraurti in fibra di carbonio con splitter molto pronunciato. Ai lati spiccano delle pinne aggressive, con un chiaro richiamo alla Formula 1. Il posteriore non è da meno. Troviamo un grande spoiler fisso, un diffusore imponente e una barra luminosa a LED. L'esemplare mostrato al pubblico sfoggia la colorazione Satin Andromeda Red. Una tinta decisamente d'impatto.

Aston Martin Valen, interni

Anche l'abitacolo è stato rivisto con cura. Debuttano i nuovi sedili Sports Plus. In lista ci sono la pelle semi-anilina abbinata all'Alcantara, oppure l'interno interamente in pelle semi-anilina. Perfino le bocchette del climatizzatore sono realizzate con la stampa 3D.

Serie limitata, quanto costa?

La Valen nasce dal programma su misura Q by Aston Martin. L'amministratore delegato Adrian Hallmark ha sottolineato come il design rispecchi le prestazioni record del powertrain V12. Ne saranno prodotti solamente 150 esemplari in tutto il mondo. Aston Martin, come da consuetudine per queste edizioni speciali, non ha comunicato il prezzo ma sarà sicuramente alla portata di pochi.

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