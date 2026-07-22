Aston Martin Vanquish 25: cosa rende speciale la nuova serie limitata

Sono passati venticinque anni dal debutto della prima Vanquish, e Aston Martin ha scelto di festeggiare l'anniversario nel modo più British possibile: con una serie limitata su misura. La Vanquish 25 nasce per celebrare tre generazioni di uno dei nomi più identitari del marchio di Gaydon, ed è firmata da Q by Aston Martin, il reparto interno dedicato alle committenze personalizzate.

Aston Martin Vanquish 25 Coupé e Volante

Numeri contati: appena 50 esemplari nel mondo

Se stai pensando di metterci gli occhi sopra, tieni conto che i numeri sono ridotti all'osso: ne verranno prodotti solo 50 esemplari per l'intero mercato globale, divisi equamente tra le carrozzerie Coupé e Volante (25 unità ciascuna). Entrambe saranno disponibili con configurazione 2+0 o 2+2, a seconda di quanto ti interessa portarti dietro passeggeri occasionali sui sedili posteriori.

Aston Martin Vanquish 25, luci posteriori e scarichi

Gli esterni: dettagli che non passano inosservati

A colpo d'occhio, la Vanquish 25 si distingue per la vernice esclusiva Q Skye Silver, abbinata a finiture in lamina metallica Q Commission sulle minigonne laterali e sulle prese d'aria a forma di scudo.

Il logo Aston Martin in lamina, realizzato su misura, si accompagna a un terminale di scarico Q Commission e a nuovi profili laterali in acciaio inox, mentre i badge dedicati «Vanquish 25» chiariscono ogni dubbio a chi la incrocia per strada. Anche i cerchi in lega forgiata da 21 pollici ricevono un trattamento specifico, con una sottile finitura a «V» che completa il pacchetto estetico.

Aston Martin Vanquish 25, l'emblema della serie speciale

Gli interni: l'artigianalità di Q in ogni cucitura

All'interno, la personalizzazione si fa ancora più minuziosa. La Vanquish 25 introduce nuovi motivi di perforazione e suddivisione della pelle, poggiatesta ricamati con il logo «Vanquish 25», ed elementi decorativi Aston Martin incisi al laser.

Il pulsante di accensione, rosso acceso, spicca al centro della plancia circondato da una geometria rotativa disegnata ad hoc, mentre il cielo dell'abitacolo è rivestito in Alcantara nera. Chi ordina la propria Vanquish 25 potrà scegliere tra tre colorazioni per gli interni: Onyx Black, Oxford Tan e Phantom Grey.

Aston Martin Vanquish 25, l'emblema ricamato sui poggiatesta

Sotto il cofano: il V12 biturbo da 835 CV

Tutte queste rifiniture si appoggiano su una base già di per sé importante: la Vanquish di ultima generazione, lanciata nel 2024, che al debutto è diventata l'ammiraglia più potente nella storia di 113 anni di Aston Martin.

Al vertice della gamma di sportive con motore anteriore del marchio, la Vanquish monta un V12 biturbo da 5,2 litri capace di erogare 835 CV e 1.000 Nm di coppia, abbinato a un telaio dedicato e a una carrozzeria in fibra di carbonio dalle proporzioni imponenti.

Il risultato si traduce in una velocità massima di 344 km/h e in uno scatto da 0 a 100 km/h coperto in 3,3 secondi - numeri che spiegano perché Aston Martin la consideri la propria auto di serie più performante di sempre.

Aston Martin Vanquish 25, il tasto di avviamento rosso

Debutto a Monterey e primi arrivi

La Vanquish 25 farà il suo debutto mondiale alla Monterey Car Week, in California, tra il 10 e il 16 agosto. Le prime consegne ai clienti sono invece previste a partire dal quarto trimestre del 2026: chi vuole aggiudicarsi uno dei 50 esemplari farebbe bene a muoversi già da ora. I prezzi per le due varianti non sono ancora stati comunicati, ma il modello standard parte da circa 405.000 euro e certamente la serie limitata risulterà ancora più esclusiva.

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