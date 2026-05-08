Aston Martin Vanquish S pizzicata in pista: le foto spia della nuova super GT

Aston Martin è entrata di recente nel mercato delle hypercar con la Valhalla e la Valkyrie, ma non pensate che la casa automobilistica inglese abbia distolto l'attenzione dalle grandi GT. Nuove foto spia dimostrano, infatti, che sta arrivando qualcosa di molto interessante. Aston Martin sta infatti ulteriormente sviluppando la Vanquish, con la nuova versione ''S'' che dovrebbe arrivare nel 2027. La base sarà quella del modello ''standard'' che già conosciamo ma con una serie di aggiornamenti incentrati sull'aerodinamica.

Aston Martin Vanquish ''S''

Infatti, il prototipo protagonista delle foto spia presenta chiaramente uno splitter anteriore più pronunciato e uno spoiler posteriore rivisto. Anche il diffusore aerodinamico è cambiato. La parte posteriore cattura davvero l'attenzione, perché a prima vista i quattro terminali di scarico della Vanquish sono tutti presenti e al loro posto, ma se si guarda bene, più in alto si nota una rete che nasconde quelli che sembrano due terminali di scarico aggiuntivi con un posizionamento davvero insolito. Da capire se sono funzionali per qualcosa oppure no. Equipaggiato con cerchi in lega leggera e freni carboceramici, il prototipo camuffato non mostra altre modifiche di rilievo e non si capisce se l'azienda possa essere intervenuta in qualche modo per andare a ridurre il peso della sua GT.

Motore V12 più potente

La nuova Aston Martin Vanquish S dovrebbe quindi rappresentare un'evoluzione più estrema dell'attuale modello. Sotto il cofano della Vanquish S, la casa automobilistica inglese potrebbe installare una versione aggiornata del motore V12 per incrementare potenza e coppia. L'attuale unità, ricordiamo, dispone di ben 835 CV e 1.000 Nm di coppia. Qualunque aggiornamento sia previsto per il V12 da 5,2 litri, la Vanquish S aiuterà sicuramente Aston Martin a distinguersi nel panorama delle super GT.

Aston Martin Vanquish ''S''

Insomma, Aston Martin sta lavorando a qualcosa di molto speciale per la sua GT. Non rimane che attendere novità sulla nuova Vanquish S.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 08/05/2026