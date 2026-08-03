Aston Martin Heritage Edition, cinque one-off nei colori iconici degli anni ‘60 e ‘70

Aston Martin Newport Beach e Q by Aston Martin presentano cinque one-off con colori storici degli anni '60 e '70.

I colori nelle auto non sono un semplice elemento decorativo. Per molti marchi automobilistici sono dettagli capaci di raccontare un'epoca, evocare modelli iconici e collegare passato e presente. È proprio questa l'idea alla base della nuova Heritage Edition di Aston Martin, una collezione di cinque esemplari unici realizzati da Q by Aston Martin (che ha già realizzato la Vanquish 25) insieme alla concessionaria americana Aston Martin Newport Beach.

Le cinque vetture riportano in vita alcune tonalità storiche degli anni ‘60 e ‘70, reinterpretate con le tecnologie di verniciatura attuali e applicate alla gamma model year 2027 del marchio britannico. Ogni combinazione cromatica è un pezzo unico, pensato per trasformare modelli già esclusivi in vere e proprie celebrazioni dell'heritage Aston Martin.

Le tonalità recuperate

Aston Martin Vanquish coupé Heritage Edition

La DB12 Volante rivive nel colore Pale Primrose, tonalità che comparve per la prima volta sulla copertina della brochure di vendita della DB4 del 1958. Per la DB12 coupé è stato invece recuperato il Pacific Blue, colore comparso prima sulla DB4 e poi su DB5 e DB6. Per riprodurlo fedelmente, i tecnici Q by Aston Martin hanno studiato un campione originale ricavato dalla brochure storica di configurazione della DB6.

Aston Martin Vantage coupé Heritage Edition

La Vanquish coupé, ammiraglia della gamma attuale, si presenta in Tudor Green, tonalità metallizzata associata alle Aston Martin degli anni ‘70. La Vantage coupé sfoggia il Winchester Blue, uno dei colori ispirati alle città inglesi diffusi negli anni ‘70 e reso celebre dalla storica V8 Vantage.

Aston Martin DB12 Volante Heritage Edition

Chiude la collezione la Vantage Roadster in Mink Silver, tonalità metallizzata chiara che negli anni ‘60 vestì oltre cento esemplari della DB6, all'epoca il modello più venduto della storia del marchio prima dell'arrivo della DB7.

Aston Martin Vantage Roadster Heritage Edition

Oltre alla livrea, ogni vettura della Heritage Edition riceve sedili con rivestimento a coste scanalate e inserti in pelle traforata Q, utilizzati qui per la prima volta su Vantage e Vanquish di nuova generazione, un ricamo dedicato Q Heritage sul bracciolo centrale e targhette identificative esclusive.

Aston Martin DB12 coupé Heritage Edition

DB12 coupé, DB12 Volante e Vanquish aggiungono inserti in legno di noce scuro a poro aperto. Dal punto di vista tecnico le vetture restano identiche ai modelli di serie. Quindi la DB12 monta il V8 biturbo da 4,0 litri e 671 CV, la Vanquish il nuovo V12 biturbo da 5,2 litri e 824 CV con punta di velocità dichiarata di 344 km/h, mentre la Vantage utilizza il V8 biturbo da 4,0 litri e 656 CV.

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