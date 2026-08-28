Nuova Aston Martin Vantage RS Roadster: una scoperta da perdere la testa! Anticipazioni

Se pensi che le cabriolet siano fatte soltanto per trottare eleganti sul lungomare, le ultime immagini scattate dai nostri fotografi ti faranno cambiare idea. Aston Martin sta preparando la sua risposta alla Porsche 911 GT3 e la ricetta scelta da Gaydon non prevede compromessi: si chiama nuova Aston Martin Vantage RS Roadster ed è una scoperta che porta sul nastro d'asfalto soluzioni aerodinamiche derivate direttamente dalle gare GT3.

Aston Martin Vantage RS Roadster

Aerodinamica da gara e scarico centrale

Già al primo sguardo sulla sezione anteriore si nota un vistoso splitter dotato di generatori di vortici agli estremi, pensato per deviare l'aria e incollare il muso a terra. Rispetto alla versione S, anche le esigenze di raffreddamento sembrano cambiate, come dimostrano le prese d'aria laterali parzialmente coperte da nastro nero sui prototipi da test. Guardandola di profilo noti minigonne allargate e cerchi in lega ultra-leggeri.

Ma il dettaglio più dirompente si trova però al retrotreno. Sopra al cofano posteriore svetta una grande ala ad attacco superiore (swan-neck), una soluzione tecnica presa in prestito dal mondo dell'endurance per generare la massima spinta verticale sull'asse posteriore. È una presenza inconsueta per una spider di lusso, che di solito privilegia linee pulite, ma qui la priorità è la prestazione.

Anche l'impianto di scarico ha subito una revisione sostanziale. Se nei primi muletti della variante coupé si vedeva un sistema provvisorio a otto uscite, ora gli ingegneri hanno optato per quattro terminali centrali annegati nel diffusore, proprio sotto la targa. Accentrare i condotti di scarico ha permesso di concedere più spazio al diffusore posteriore, accelerando l'estrazione dell'aria dal sottoscocca per aumentare il carico aerodinamico senza aggiungere resistenza all'avanzamento.

Aston Martin Vantage RS Roadster

Dieta a base di carbonio e freni carboceramici

La sigla RS porta con sé anche un'ossessiva ricerca della leggerezza. Gran parte del risparmio di peso parte dall'adozione di serie dei freni carbo-ceramici. Ridurre le masse non sospese e l'inerzia rotazionale garantisce vantaggi immediati sulla dinamica di guida: la sospensione lavora in modo più preciso, il grip meccanico aumenta e l'auto risponde con maggiore prontezza sia in accelerazione sia nelle staccate più violente, senza mostrare segni di affaticamento neanche dopo diversi giri in pista.

Aston Martin Vantage RS Roadster

V8 twin-turbo oltre quota 700 CV

Sotto il lungo cofano anteriore batte l'ormai ben noto propulsore V8 biturbo di origine Mercedes-AMG. Se sulla Vantage S questa unità eroga già 670 CV, per la RS i tecnici britannici sono pronti a spingere il propulsore verso quota 700 CV, avvicinandosi ai valori toccati dal SUV DBX.

La trazione rimane rigorosamente posteriore, gestita dal cambio automatico ZF ad otto rapporti che riceverà una mappatura specifica per garantire scalate rapide e aggressive nelle staccate al limite. Modifiche ad hoc sono previste anche per la taratura degli ammortizzatori adattivi Bilstein DTX, affinati per gestire al meglio le sollecitazioni in circuito.

Quando la vedremo su strada

Il debutto ufficiale della Aston Martin Vantage RS Roadster, insieme alla gemella con tetto rigido, è previsto per la primavera del 2027, con le prime consegne ai clienti programmate per l'estate dello stesso anno.

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