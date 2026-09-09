Alpine Lacoste A290 Rallye tra la crème de la crème a... Chantilly

Il tracciato l'aveva già affrontato a Goodwood e il prossimo 13 settembre la Alpine Lacoste A290 Rallye darà sfogo alla sua seconda anima, calcando la passerella del concorso di eleganza Chantilly Arts & Elegance Richard Mille. Trattasi diuna one-off, ossia un pezzo unico: risultato di una collaborazione tra due icone transalpine che hanno deciso di fondere il mondo del motorsport con quello del fashion.

Il rosso del coccodrillo guida il design

Battezzata ufficialmente Beware of the Crocodile – Alpine Lacoste A290 Rallye, la vettura sviluppa il suo concetto stilistico partendo da un elemento ben preciso: il rosso della lingua del coccodrillo Lacoste. Questo contrasto cromatico definisce sia gli esterni sia l'abitacolo, dove il tessuto petit piqué riveste gli interni per richiamare le famose polo. Come tocco finale, all'interno dell'auto sono distribuiti esattamente 290 dettagli dedicati al coccodrillo.

Alpine Lacoste A290 Rallye, l'interno

Sostanza tecnica da gara

Non credere però che si tratti soltanto di un esercizio d'estetica. La base di partenza è infatti quella della A290 Rallye, la declinazione più estrema e orientata alle prestazioni della hot hatch elettrica di Dieppe. La ricetta meccanica include carreggiate allargate, un impianto frenante potenziato e una calibrazione specifica per la gestione della batteria e del motore elettrico, pensata per garantire più reattività e precisione al volante.

Settant'anni di storia sullo stesso palco

Durante l'evento di Chantilly la vettura sarà visibile allo stand ufficiale e parteciperà direttamente alla sfilata del concorso d'eleganza. Ad accompagnare questo prototipo ci sarà una selezione di modelli d'epoca che ripercorrono oltre settant'anni di storia Alpine, affiancati dalle auto dei club e dei clienti per unire passato, presente e futuro del marchio.

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