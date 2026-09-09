One-off

Alpine Lacoste A290 Rallye tra la crème de la crème a... Chantilly

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1 ora fa - Alpine Lacoste A290 Rallye: la one-off sfila a Chantilly

Scopri la nuova Alpine Lacoste A290 Rallye: la one-off elettrica da corsa firmata sfila al concorso d'eleganza di Chantilly
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Il tracciato l'aveva già affrontato a Goodwood e il prossimo 13 settembre la Alpine Lacoste A290 Rallye darà sfogo alla sua seconda anima, calcando la passerella del concorso di eleganza Chantilly Arts & Elegance Richard Mille. Trattasi diuna one-off, ossia un pezzo unico: risultato di una collaborazione tra due icone transalpine che hanno deciso di fondere il mondo del motorsport con quello del fashion.

Il rosso del coccodrillo guida il design

Battezzata ufficialmente Beware of the Crocodile – Alpine Lacoste A290 Rallye, la vettura sviluppa il suo concetto stilistico partendo da un elemento ben preciso: il rosso della lingua del coccodrillo Lacoste. Questo contrasto cromatico definisce sia gli esterni sia l'abitacolo, dove il tessuto petit piqué riveste gli interni per richiamare le famose polo. Come tocco finale, all'interno dell'auto sono distribuiti esattamente 290 dettagli dedicati al coccodrillo.

Alpine Lacoste A290 Rallye, l'interno

Sostanza tecnica da gara

Non credere però che si tratti soltanto di un esercizio d'estetica. La base di partenza è infatti quella della A290 Rallye, la declinazione più estrema e orientata alle prestazioni della hot hatch elettrica di Dieppe. La ricetta meccanica include carreggiate allargate, un impianto frenante potenziato e una calibrazione specifica per la gestione della batteria e del motore elettrico, pensata per garantire più reattività e precisione al volante.

Settant'anni di storia sullo stesso palco

Durante l'evento di Chantilly la vettura sarà visibile allo stand ufficiale e parteciperà direttamente alla sfilata del concorso d'eleganza. Ad accompagnare questo prototipo ci sarà una selezione di modelli d'epoca che ripercorrono oltre settant'anni di storia Alpine, affiancati dalle auto dei club e dei clienti per unire passato, presente e futuro del marchio.

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Listino Alpine A290
AllestimentoCV / KwPrezzo
A290 GT 180cv - / -39.000 €
A290 GT PREMIUM 180cv - / -42.200 €
A290 GT PERFORMANCE 220cv - / -42.200 €
A290 GTS 220cv - / -45.000 €
A290 PREMIÈRE EDITION 220cv - / -46.200 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Alpine A290 visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni Alpine A290
Emanuele Colombo
Emanuele Colombo
Giornalista dal ’97, nella sua carriera Emanuele si è occupato di motori a 360 gradi, svolgendo anche il ruolo di tecnico e pilota collaudatore per Maserati e Alfa Romeo. Di MotorBox è l’anziano, il riferimento per tutti e non solo mentre siede alla scrivania: se un collega sta poltrendo, se ne accorge anche mentre è impegnato in una prova in pista a centinaia di chilometri. Ama le auto ma adora le moto, e in fatto di tecnologia è sempre un passo avanti. Proprio come a tavola: quantità e qualità.

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