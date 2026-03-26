È ora che stacchi la spina: Jaecoo 7 SHS-H, il SUV equilibrista

ÈLe ragioni per confidare che il Super Hybrid System - Hybrid di Omoda&Jaecoo, per gli amici SHS-H, funzioni anche agganciato a Jaecoo 7, sono due: Jaecoo 5 SHS‑H e, ancor prima, Omoda 5 SHS-H.

Lo abbiamo imparato: il super ibrido autoricaricabile del Gruppo Chery non è l’ennesimo “mildone” travestito da full hybrid, né un plug‑in senza presa. È un sistema che fa sembrare l’ibrido una cosa naturale, quasi ovvia. E se sulla 5 è scelta intelligente, sulla 7 diventa la scelta logica. Perché qui c’è più peso, più spazio, più ambizione. E soprattutto, più bisogno di un powertrain che tenga tutto insieme, senza rimpiangere né la benzina pura, né la spina.

Il consueto, rapido, primo contatto statico e dinamico, per accertarsi che sia davvero così.

Jaecoo 7 SHS-H, tocca all'ibrido senza la spina

Jaecoo 7 trova la sua voce

Jaecoo 7 ormai la conosciamo bene: la benzina è piacevole, ma un po’ “anni 2010”, la plug‑in (7 SHS-P) è un missile, ma con quella doppia personalità tipica delle PHEV, cioè elettrica finché dura, ''più termica'' quando finisce la festa.

7 SHS‑H, invece, è monotematica nel senso migliore: sempre fluida, sempre coerente, sempre prevedibile. Non ti chiede di cambiare stile di guida, non ti costringe a pianificare ricariche, non ti punisce se fai autostrada.

Tombola.

Jaecoo 7 SHS-H la motorizzazione più intelligente?

Jaecoo 7 SHS-H vs Jaecoo 7 SHS-P

Anche sul SUV taglia M della gamma, il brillante 1.5 TGDi a ciclo Miller da 143 CV già visto su 5 SHS-H è affiancato da due motori elettrici, dalla elastica baby batteria da 1,8 kWh e dalla solita trasmissione DHT.

Jaecoo 7 SHS-H: come è fatta, sotto

Il risultato è una potenza di sistema di 224 CV, ma soprattutto un’erogazione che sembra disegnata col compasso: niente strappi, niente “effetto scooter”, niente cambi di umore. 7 SHS‑H scorre. E quando serve, spinge, ma senza teatralità (per capirci: 0-100 km/h in 8,9 secondi).

È un SUV che non vuole impressionare al primo colpo: vuole convincerti, un giorno dopo l'altro.

L’autonomia dichiarata supera i 900 km e, nonostante il nostro test drive duri appena un centinaio di km, non c'è motivo di credere che il dato sia campato in aria, vista la combinazione di consumi medi di 5,5 l/100 km (omologati, ma anche reali o quasi) e un serbatoio di benzina di 51 litri.

Jaecoo 7 SHS-H consuma in media 5,5 l/100 km (e per davvero)

Confronto spannometrico: la plug‑in viaggia anche in solo EV per oltre 100 km e consuma in media ancora meno, è vero. Ma a batteria carica. Il benzina, semplicemente, non compete. Qui il vantaggio è che il consumo resta basso e costante, come se il sistema avesse finalmente trovato la sua taglia.

L'impressione, insomma, è che Jaecoo 7 sia stata progettata esattamente per questo tipo di motorizzazione. Il peso è ben distribuito, le sospensioni lavorano meglio che sulla PHEV (meno massa da gestire) e il comfort è quello che ti aspetti da un SUV che punta al segmento C “alto”: silenziosa in città, composta in autostrada, abbastanza agile nei cambi di direzione. Non sportiva, certo, ma complessivamente più omogenea della sorella alla spina.

Va da sé che l’abitacolo è il solito salotto digitale: display verticale da 14,8 pollici, infotainment rapido e intuitivo, head‑up display, ambient lighting, Audio Premium Sony a 8 speaker... Corpo e mente si sentono a casa, più che in Cina.

Jaecoo 7 SHS-H: interni hi-tech, ma caldi

Il prezzo (ops...)

Ecco la parte che fa male, ma alla concorrenza. Mentre Jaecoo 7 SHS-P attacca a 38.900 euro e Jaecoo 7 benzina a 31.900 euro, di listino Jaecoo 7 SHS‑H parte da 33.900 euro, ma scende a 29.900 euro con permuta e (pronti?) a 26.900 euro con super rottamazione.

E il bello è che la base (Pure) offre già tutto quello che serve per sentirsi su un’auto “importante”. In un segmento dove molti rivali superano i 40 mila senza battere ciglio, Jaecoo entra con la delicatezza di un martello pneumatico.

Jaecoo 7 SHS-H parte da 33.900 euro (di listino...)

Verdetto

Jaecoo 7 SHS‑H è la versione che mette ordine nella gamma.

La benzina resta l’opzione più tradizionale e più economica in listino, la plug‑in è la scelta per chi vuole prestazioni e guida elettrica quotidiana. Ma la SHS‑H è quella che fa crescere davvero la 7: più equilibrata, più efficiente. Oseremmo dire, più coerente con ciò che un SUV di segmento C dovrebbe essere nel 2026.

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Pubblicato da Lorenzo Centenari, 30/03/2026