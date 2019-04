Autore:

QUATTRO IN NOVE PUNTI Con tre gare su diciannove già in archivio nel motomondiale 2019, sono appena 9 i punti che separano il leader del mondiale MotoGP Andrea Dovizioso (vincitore in Qatar) dal quarto in classifica, lo spagnolo Marc Marquez (primo in Argentina e caduto in Texas), Tra loro c'è spazio per Valentino Rossi e Alex Rins (vincitore al COTA), mentre hanno faticato nei primi GP Maverick Vinales e Jorge Lorenzo, attesi al riscatto sulla pista casalinga di Jerez de la Frontera, dove domenica torneranno a rombare i motori delle tre classi su due ruote. Tra gli outsider attesi a un buon risultato Cal Crutchlow, Jack Miller, Danilo Petrucci e Franco Morbidelli, ma occhio all'asfalto della pista andalusa: può essere molto probante sulle gomme e se si sbaglia scelta, si può facilmente finire nelle retrovie.

IL CIRCUITO La pista di Jerez de la Frontera, intitolata negli ultim anni alla memoria del compianto Angel Nieto, è stata costruita nel 1986 e ha ospitato il suo primo Gran Premio la stagione successiva. Il circuito è un vero e proprio catino bollente dove rimbomba il calore dei tifosi spagnoli, in passato presenti in oltre 250.000. La lunghezza della pista è di 4.423 metri o di 4.428 a seconda della configurazione, ed è stata ripavimentata nel 2005. Ci sono in totale 13 curve, 5 a sinistra e 8 a destra con una carreggiata larga 11 metri e il rettilineo più lungo di appena 607 metri. Si gira in senso orario. Il record in gara appartiene a Jorge Lorenzo, che nel 2015 sulla Yamaha siglò il giro veloce in 1'38"735, ma la pole dello scorso anno toccò a Cal Crutchlow, che con la sua Honda chiuse con il tempo record di 1'37"653.

I NUMERI Dal 1990 la pista di Jerez è sede fissa del Gran Premio di Spagna, nei primi anni della MotoGP fu terreno di caccia assoluto per Valentino Rossi, in grado di vincere cinque delle prime 8 edizioni del GP, al quale agginuge il successo del 2016 per un totale di sei, unico non spagnolo degli ultimi sei anni. Un altro maestro della pista andalusa è Jorge Lorenzo, con 3 affermazioni, mentre due volte vi ha vinto Marc Marquez, primo nella passata stagione. Tra i piloti al via domenica vantano vittorie su questa pista anche Pol Espargaro, due nelle categorie inferiori (125 nel 2010 e Moto2 nel 2012) e una Andrea Iannone nel 2011, anch'esso in Moto2.

IL METEO Previsto cielo sereno e sole per tutto il weekend in Andalusia. Una buona notizia per gli spettatori, mentre i team dovranno subito trovare la gomma più giusta per affrontare il tracciato di Jerez. I dettagli da weather.com:

Venerdì 3 maggio: temperature: max 26°, min 13°; poco nuvoloso, precipitazioni 10%, umidità 51% vento 21kmh

Sabato 4 maggio: temperature: max 26°, min 12°; sereno, precipitazioni 10%, umidità 54% vento 18kmh

Domenica 5 maggio: temperature: max 28°, min 13°; sereno, precipitazioni 10%, umidità 48% vento 18kmh

ORARI TV Come sempre Sky Sport MotoGP HD trasmetterà in diretta tutte le sessioni di tutte e tre le classi del Motomondiale, con Moto2 e Moto3 impegnate anch'esse sulla pista spagnola, mentre su TV8 andranno in differita. A questo link tutti gli orari del weekend nel dettaglio.

CLASSIFICHE IRIDATE Ecco la classifica piloti e costruttori del campionato mondiale MotoGP 2019

