Autore:

Simone Valtieri

FRECCE ROSSE La seconda sessione di prove libere sotto il segno della Ducati, con Danilo Petrucci - che qui a Jerez era stato il più veloce nei test invernali - che ha sopravanzato il compagno di team Andrea Dovizioso. 1'37"909 per il ternano che ha tenuto a 97 millesimi il Dovi e a 195 Cal Crutchlow con la Honda. Quarto il leader delle FP1, Marc Marquez, a 238 millesimi, davanti alle Yamaha di Maverick Vinales e Fabio Quartararo. Nella top ten finiscono altre tre Honda, quelle di Bradl, Nakagami e Lorenzo, davanti alla Ducati del rookie Francesco Bagnaia.

ROSSI NON C'È Un po' meglio della mattinata Valentino Rossi, che però non trova ancora la quadra sulla sua Yamaha e conclude solo 14°, preceduto anche da Andrea Iannone (13°). Scende rispetto alla mattinata anche Franco Morbidelli, 18° dopo la top ten conquistata nelle FP1. La sessione è stata anche in terrotta a meno di 3 minuti dalla fine con una bandiera rossa per una doppia caduta di Karel Abraham (Ducati) e Bradley Smith (Aprilia) alla stessa curva.

Risultati FP2 MotoGP Spagna 2019