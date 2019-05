Autore:

Simone Valtieri

SUPER PETRUX La classifica delle FP3 del Gran Premio di Spagna di Jerez si fa tutta, come d'abitudine, negli ultimi 5 minuti di sessione, quando scendono in pista tutti i piloti con la gomma morbida al posteriore per il time attack al fine di qualificarsi direttamente nella top ten utile per saltare la Q1 di questo pomeriggio e partire direttamente dalla Q2. Davanti a tutti si piazza ancora una volta Danilo Petrucci, che infrange il muro dei 97 secondi e chiude in 1'36"957, mettendosi alle spalle il favorito Marc Marquez di 61 millesimi. Risalgono le Yamaha, ma si tratta di quelle del team Petronas, con Fabio Quartararo terzo a sorpresa a 275 millesimi dalla vetta.

ROSSI, PER POCO Bene Andrea Dovizioso, terzo a 335 millesimi dal compagno, con la Suzuki di Joan Mir in quinta posizione e con lo stesso tempo del ducatista. Bene anche Rins, sesto, che precede le Honda di Nakagami e Crutchlow, la Yamaha dell'ottimo Franco Morbidelli e la Honda ufficiale di Jorge Lorenzo. Sono questi i dieci piloti già in Q2, primo degli esclusi Valentino Rossi, che ha mostrato passi in avanti rispetto alla disastrosa giornata di ieri, ma è rimasto fuori per appena 41 millesimi, non riuscendo a mettere insieme tutti i settori. Peggio di lui il compagno Maverick Vinales, 15°, mentre gli altri due italiani hanno concluso in 17° posizione Bagnaia e in 20° Iannone.

Risultati FP3 MotoGP Spagna 2019