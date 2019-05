Autore:

Simone Valtieri

HONDA AL TOP Dominio spagnolo nella prima sessione di prove libeere della classe MotoGP a Jerez, dove domenica andrà in scena il Gran Premio di Spagna. Marc Marquez con la sua Honda e una mescola dura al posteriore, segno che il campione del mondo in carica è gia a suo agio sul tracciato andaluso. Ma la notizia è che in seconda piazza c'è il suo team mate Jorge Lorenzo, che incassa appena 124 millesimi di distacco dal 1'37"921 di Marquez. Terzo Maverick Vinales con la Yamaha, che prende 191 millesimi e precede la terza Honda dell'ottimo Taka Nakagami, quarto a 213.

ITALIANI Bene Andrea Dovizioso, che con la Ducati GP19 è quinto a 229 millesimi da Marquez, e precede il rookie Qartararo su Yamaha, il collega di moto Jack Miller, ed il compagno Danilo Petrucci. In scia al ternano l'altro italiano del team Yamaha Petronas, Franco Morbidelli con Alex Rins che chiude la top ten a 613 millesimi dalla vetta. Male Valentino Rossi, che per ora è solamente 18° a 1"4 da Marquez, preceduto anche da Andrea Iannone, 16° con l'Aprilia. L'ultimo degli italiani è infine "Pecco" Bagnaia, 21° con la Ducati GP18 del team Pramac. L'appuntamento con la seconda sessione di libere è per le 14.10.

Risultati FP1 MotoGP Spagna 2019